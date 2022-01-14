местная власть

С верой в III тысячелетие



На рождественском фестивале хоровой музыки «С верой в III тысячелетие» почетные награды получили руководители хоровой школы мальчиков и юношей города Конаково и их подопечные.

В этом году в 18-й раз большой концертный зал Тверской академической филармонии собрал жителей Тверской области, священнослужителей, учащихся воскресных школ и хоровых коллективов, известных своими талантами далеко за пределами тверской земли.



С приветственным словом к собравшимся обратился Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Владыка отметил творческий труд руководителей коллективов и участников фестиваля медалями и грамотами.

Конаковское благочиние на престижном фестивале представляли коллективы хоровой школы мальчиков и юношей из города Конаково под руководством протоиерея Вадима и Натальи Махновских. В завершение Рождественского фестиваля прозвучал кант, посвященный новому году и Рождеству Христову в исполнении хоровой школы мальчиков (г. Конаково).

Зрители аплодировали юным участникам с особой теплотой – из детских уст святые слова прозвучали особенно искренне и трогательно.

За многолетний подвижнический труд в муниципальном бюджетном учреждении дошкольного образования «Хоровая школа мальчиков и юношей г. Конаково» медалью священномученика Фаддея I степени награждена Наталья Васильевна Махновская, художественный руководитель хоровой школы мальчиков и юношей г. Конаково.

Архиерейской благословенной грамоты удостоен концертный хор хоровой школы мальчиков и юношей г. Конаково (художественные руководители и дирижеры - протоиерей Вадим Махновский и Наталья Васильевна Махновская).

Благодарностью за участие во II Международной церковно-певческой олимпиаде для детей и юношества, приуроченной к 300-летию Московского Синодального хора, награждены: Лев Долгашёв, Серафим Буров, Егор Скрыпников, Иван Михайлов, Григорий Сметанин, Фёдор Сушков, Егор Солонин, Максим Барабанов, Олег Беляков, Илья Третьяков.

- Получить такую высокую оценку со стороны Митрополита Тверского и Кашинского Амвросия - очень приятно, почетно и, конечно, обязывает к достижению новых высот в творчестве. Сохранение православного духовного наследия - это важная миссия и одна из задач нашей школы, - прокомментировала Наталья Махновская, художественный руководитель хоровой школы мальчиков и юношей г. Конаково

Проект «Пушкинская карта» в Конаковском районе

1 сентября 2021 года в Российской Федерации начала работать программа социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет (граждан России) для повышения доступности организаций культуры. Федеральная программа получила название «Пушкинская карта». Это инициатива Правительства РФ, озвученная Владимиром Путиным еще в июне 2021 года. А реализуют ее совместно Министерство культуры, Министерство цифрового развития и «Почта-Банк». Проект позволяет приобщать ребят к богатому культурному наследию страны и в целом миру искусств.

Что же такое «Пушкинская карта»?

Пушкинская карта - это обыкновенная банковская карта «Мир», на которую деньги положило государство, чтобы наши школьники могли посещать организации культуры своего или иного региона. Согласно постановлению Правительства РФ государством была предусмотрена в 2021 году поддержка молодежи в размере 3000 рублей, в 2022 году - в размере 5000 руб. И далее, 1 января каждого года, планируется пополнение именной Пушкинской карты.

Важно, что средства, зачисленные на карту, можно потратить только в учреждениях культуры, которые вошли в сформированный в России реестр.

На территории Тверской области в реализацию данного проекта на сегодняшний день входят 10 учреждений:

- Тверская областная картинная галерея;

- Тверская академическая областная филармония;

- Театр юного зрителя;

- Тверской областной академический театр драмы;

- Тверской государственный театр кукол;

- Кимрский театр драмы и комедии;

- Вышневолоцкий областной драматический театр;

- Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка»;

- Дворец культуры «Химволокно»;

- Тверской городской музейно-выставочный центр.

Как оформить Пушкинскую карту в Твери?

Заявку на оформление Пушкинской карты можно подать через личный кабинет Госуслуг, используя пошаговую инструкцию, которая есть в интернете. Также необходима регистрация в мобильном приложении «Госуслуги.Культура». По заявке подростка или его родителей карта будет оформлена в виртуальном (электронном) формате. Ей можно пользоваться с любого гаджета.

Где получить Пушкинскую карту?

Официальным оператором Пушкинской карты назначен «Почта-банк». Там можно получить карту в пластиковом виде с уникальным дизайном.

Где можно найти репертуар?

Весь репертуар представлен на портале «PRO.КУЛЬТУРА.РФ» и в других источниках информации в сети «Интернет». Приобрести билеты можно в электронном приложении, где также размещена афиша событий.

Как реализуется «Пушкинская карта» в Конаковском районе?

В данный момент учащихся в возрасте от 14 до 18 лет в Конаковском районе 2120 человек. На конец декабря 2021 года оформили карту 838 учащихся, это только 40 процентов от общего количества подростков. А вот воспользовались картой с сентября 2021 года по 12 января 2022 года только 93 ученика.

Проведенный в январе мониторинг показал рост количества учащихся, оформивших карту и посетивших учреждения культуры, здесь свою роль сыграли зимние каникулы. На 14 января оформили карту 870 учащихся, что составляет 41 процент от общего количества подростков, воспользовались картой 123 ученика, что составляет 5,8 процента от общего количества учащихся. Наблюдается рост охвата детей Пушкинской картой.

Где же побывали наши учащиеся?

Обучающиеся средней школы п. Козлово (61 человек) в рамках программы «Пушкинская карта» посетили Тверской драматический театр (спектакль «Доходное место») и театр «Московская оперетта» (мюзикл «Граф Орлов»).

Ученики средней школы №3 г. Конаково в канун новогодних каникул посетили Дворец культуры г. Дубны (балет «Дон Кихот»), Кремлевский Дворец съездов (концерт, посвященный творчеству группы «АББА»), а в зимние каникулы - окружной Дом офицеров г. Екатеринбурга, где посмотрели концерт «Путешествие с гитарой».

Ученики гимназии № 5 г. Конаково с использованием Пушкинской карты посетили Музей изобразительных искусств (г. Москва), Палеонтологический музей (г. Москва), Третьяковскую галерею (г. Москва), побывали на спектаклях в ТЮЗ (г. Тверь).

Ученики средней школы №2 п. Редкино посетили театр сатиры (г. Москва), драматический театр (г. Тверь), Третьяковскую галерею (г. Москва).

- Цель проекта - вырастить поколение просвещенных слушателей и зрителей, сформировать привычку к полезному досугу. Мы надеемся, что разработанные правительством меры поддержки помогут школьникам Конаковского района стать ближе к культуре, сформировать предпочтения и вкусы, отметила завотделом дошкольного, общего и дополнительного образования Л.Н.Кулиева.

Информация по ремонту дорог в 2022 году

В рамках государственной программы по ремонту дорог, дворовых территорий МКД и мероприятий по безопасности дорожного движения Конаковскому району из областного бюджета на 2022 год выделено 51 750 600,00 руб.

Эта сумма не покрывала всей потребности поселений для обеспечения дорожной деятельности.

В июле 2021 года поселениями были предоставлены проектно-сметные документации на значительно большие суммы. Для решения данной ситуации и получения дополнительных средств на развитие дорог администрация Конаковского района обратилась в министерство транспорта Тверской области и в правительство Тверской области. Результатом трехмесячной работы специалистов администрации Конаковского района стало увеличение суммы субсидирования бюджету Конаковского района на проведение всех запланированных мероприятий в 2022 году на 114 552, 600 руб.

Жители смогут увидеть программу по ремонту дорог на сайте регионального правительства: https://тверскаяобласть.рф/.

Такая практика применяется в этом году впервые по решению губернатора. Любой гражданин узнает в свободном доступе, где какие дороги ремонтируют и в какие сроки они будут сданы.

Личный прием граждан

9 февраля, с 11 до 13 часов, министр транспорта Тверской области С.В.Верхоглядов проведет выездной прием граждан в Конаковском районе.

Прием состоится в здании администрации Конаковского района (ул. Энергетиков, 13).

Запись по тел. 4-97-80.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

МКУ «Организация бухгалтерского и планово-экономического обслуживания» срочно требуется бухгалтер со средним профессиональным образованием и опытом работы (желательно в бюджетных учреждениях).

График работы 5/2.

Зарплата при собеседовании (средний уровень заработной платы 37 000 рублей).

Телефон 4-97-97 (доб. 502, 527).

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района