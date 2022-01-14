ЦЗН г. Конаково информирует

Новые обязанности для работодателей

С 2022 года работодателям необходимо размещать сведения о вакансиях на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

Правительство Российской Федерации утвердило порядок представления работодателями сведений и информации в целях содействия обеспечению занятости населения. Соответствующее постановление № 2576 от 30 декабря 2021 г. опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 4 января 2022 г.

Напомним, с 1 января 2022 года вступили в силу новые нормы статьи 25 закона РФ № 1032-1 от 19 апреля 1991 г. «О занятости населения в Российской Федерации». Они устанавливают, что работодатели обязаны ежемесячно размещать на Единой цифровой платформе сферы занятости и трудовых отношений «Работа в России» (далее – портал «Работа в России») сведения и информацию, предусмотренную пунктом 3 данной статьи:

сведения о применении в отношении данного работодателя процедур о несостоятельности (банкротстве), а также информацию, необходимую для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;

информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

Подавать сведения и информацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 25 закона о занятости должны все организации и индивидуальные предприниматели. Но некоторые обязаны делать это исключительно через портал «Работа в России», создав там личный кабинет. К ним относятся:

• работодатели (организации и индивидуальные предприниматели), у которых среднесписочная численность работников за предшествующий год превышает 25 человек;

• вновь созданные организации (в том числе в результате реорганизации), среднесписочная численность работников более 25 человек;

• государственные и муниципальные органы власти;

• государственные и муниципальные организации;

• государственные и муниципальные унитарные предприятия;

• организации с долевым участием государства в уставном капитале – вне зависимости от количества сотрудников.

Все остальные вправе сами выбирать формат отчета:

размещать его через портал «Работа в России»,

предоставлять непосредственно в центр занятости - лично, почтовым отправлением, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

С 2023 года можно будет размещать вышеуказанные сведения не только через портал «Работа в России», но и через личный кабинет работодателя на портале госуслуг.

Как подать сведения и информацию через портал «Работа в России».

В первую очередь следует зарегистрироваться в системе качестве работодателя. Для этого нужно нажать кнопку «войти» в правом верхнем углу главной страницы портала. Затем выбрать вход для работодателей и нажать кнопку «зарегистрироваться».

Заполнение информации об организации.

На этапе регистрации нужно заполнить поля с данными организации.

Обратите внимание: всю информацию следует брать из выписки из ЕГРЮЛ, которая при необходимости оперативно формируется на сайте Федеральной налоговой службы.

Размещение информации о вакансиях.

Чтобы разместить сведения о вакансии через портал «Работа в России», необходимо заполнить форму документа на портале «Работа в России», утвержденную приказом Минтруда России № 738н от 20 октября 2021 г. (приложение 9).

Если вакансий нет.

В таком случае отчет направлять не нужно. Работодатель, зарегистрированный на портале «Работа в России» и не разместивший информацию о вакансиях, считается проинформировавшим органы службы занятости населения об отсутствии вакансий.

Что будет, если скрыть вакансию.

Категорически не рекомендуем этого делать: наличие вакансий легко проверить по штатному расписанию и кадровым приказам на дату подачи информации.

В случае выявления факта сокрытия сведений о вакансиях и виновный сотрудник, и сама организация понесут административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ. Штраф для должностного лица составляет от 300 до 500 руб., для организации – от 3000 до 5000 руб.