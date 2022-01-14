РЕЙД ПО МОСКОВСКОМУ МОРЮ

Во вторник в малом зале администрации Конаковского района прошло заседание рабочей группы по проведению надзорного мероприятия «Снегоход» под председательством заместителя главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному хозяйству Натальи Малаховой. «Снегоход-2022» начался 10 января и продлится до 28 февраля.

На заседании выступил главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора по Конаковскому району Андрей Юровских. Он рассказал, что целью мероприятия является надзор за выполнением установленных требований к техническому состоянию безопасности движения, техники безопасности и охране окружающей среды при эксплуатации внедорожных мототранспортных средств: снегоходов, квадроциклов и т.п., в том числе и выявление незарегистрированных. Место проведения операции «Снегоход» в Конаковском районе - акватория Иваньковского водохранилища.

В эту субботу, 22 января, состоится рейд. Первый маршрут пройдет от «Конаково Ривер клаб» в сторону Дубны, второй - в сторону р. Шоши и третий, который будет осуществлять ГИБДД, – по автодороге вдоль р. Волги от г. Конаково до д. Плоски и с. Свердлово.

В рейде, помимо инспекторов Гостехнадзора и сотрудников ГИБДД, примут участие представители ГИМС МЧС, участковые уполномоченные полиции, Рыбнадзор и другие необходимые службы, а также представители региональных и местных СМИ. Акцент проводимого мероприятия будет сделан на профилактике нарушений, оказании помощи гражданам - владельцам мототехники, выявлении по базе незарегистрированных мотосредств. Как сказал начальник ГИМС МЧС по Конаковскому району Сергей Боровков, в первую очередь необходимо обеспечить безопасность людей, выходящих и выезжающих на лед. Его толщина в акватории Московского моря колеблется от 10 до 30 см, есть промоины, которые могут быть не видны под снегом. Поэтому из рейда никто секрета не делает, когда люди знают, что их могут проверить, они относятся более ответственно к своим жизням.

Наш корреспондент принимает участие в рейде, и в следующем номере «Зари» уже запланирован репортаж по его итогам.

М. МАЛАХОВ.