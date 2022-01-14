ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ Анонс выходного дня... и не только

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
21 января, пятница:
- Награждение молодежных активистов и волонтеров ЦМП «Иволга» в зале заседаний администрации Конаковского района. Начало в 15.00.
- Мастер-класс для всей семьи «Снегирь из фетра». Конаковская МЦБ. Начало в 16.00.
21-22 января, пятница-суббота:
- Первенство Тверской области по боксу (полуфинал и финал). ДЮСШ «Олимп». Начало в 14.00 и 11.00.
22 января, суббота:
- Вечер танца под духовой оркестр. ДК «Современник», 15.00.
- Спектакль «Случайный гость» в ДК им. Воровского. Начало в 18.00.
23 января, воскресенье:
- Детский театрализованный концерт «Январский Бум!». ДК «Современник». Начало в 12.00.
- Виртуальное путешествие в Италию (беседа и мастер-класс). Конаковская МЦБ. Начало в 14.00.
24-25 января, понедельник-вторник:
- Турнир лиги школьных команд «КЭС-баскет». СК «Олимп».
25 января, понедельник:
- Вечер памяти В. Высоцкого «Я люблю - и значит, я живу!». Гостиная ДК «Современник». Начало в 18.00.
28 января, пятница:
- Муниципальный этап «Лыжни России» среди студентов и учащихся в конаковском бору. Начало в 11.00.
- Мастер-класс для детей и взрослых «Бабочка». Конаковская МЦБ. Начало в 16.00.
- Музыкальный спектакль для детей «Барбоскины». ДК «Современник». Начало в 18.00.