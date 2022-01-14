ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ Анонс выходного дня... и не только

21 января, пятница:

- Награждение молодежных активистов и волонтеров ЦМП «Иволга» в зале заседаний администрации Конаковского района. Начало в 15.00.

- Мастер-класс для всей семьи «Снегирь из фетра». Конаковская МЦБ. Начало в 16.00.

21-22 января, пятница-суббота:

- Первенство Тверской области по боксу (полуфинал и финал). ДЮСШ «Олимп». Начало в 14.00 и 11.00.

22 января, суббота:

- Вечер танца под духовой оркестр. ДК «Современник», 15.00.

- Спектакль «Случайный гость» в ДК им. Воровского. Начало в 18.00.

23 января, воскресенье:

- Детский театрализованный концерт «Январский Бум!». ДК «Современник». Начало в 12.00.

- Виртуальное путешествие в Италию (беседа и мастер-класс). Конаковская МЦБ. Начало в 14.00.

24-25 января, понедельник-вторник:

- Турнир лиги школьных команд «КЭС-баскет». СК «Олимп».

25 января, понедельник:

- Вечер памяти В. Высоцкого «Я люблю - и значит, я живу!». Гостиная ДК «Современник». Начало в 18.00.

28 января, пятница:

- Муниципальный этап «Лыжни России» среди студентов и учащихся в конаковском бору. Начало в 11.00.

- Мастер-класс для детей и взрослых «Бабочка». Конаковская МЦБ. Начало в 16.00.

- Музыкальный спектакль для детей «Барбоскины». ДК «Современник». Начало в 18.00.