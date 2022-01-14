Имя на Доске почета района

ДОСТОЙНЫЕ ЛЮДИ ИЗ РАДЧЕНКО И ИЗОПЛИТА

В январском номере нового, 2022 года «Заря» заканчивает публикацию рассказов о лучших людях Конаковского района, чьи портреты помещены на Доску почета перед зданием районной администрации. Пройдет еще немного времени, и руководство городских и сельских поселений нашего муниципального образования вновь станет ходатайствовать перед вышестоящей муниципальной властью об утверждении кандидатур на «Районную доску почета-2022». Ведь среди наших жителей всегда найдутся те, о которых стоит рассказать, чьи имена просто обязаны прогреметь на весь район. Доска почета – это одна из многих форм поощрения тех граждан, кто проявил инициативу, кто честно трудится, проявляет неравнодущие в общественной жизни, делами и плодами труда прославляет свою малую родину.

В поселке Радченко хорошо знают Ольгу Сергеевну АГАКИ. Она является депутатом местного поселкового Совета.

О.С.Агаки родилась в 1948 году в поселке Редкино Конаковского района В 1964 году окончила среднюю школу в поселке ТОС (ныне Радченко) и в том же году поступила в кооперативный техникум в г. Калинина по специальности «Бухгалтер» для Центросоюза. По распределению работала экспертом на границе в г. Унгены Молдавской ССР. С 1973 года переехала в п. Новомелково Конаковского района и работала в ОРСе п. Радченко до 1995 года. Затем её трудовой путь продолжился в ООО «Сосенка», где она была директором. Отсюда и ушла на заслуженный отдых.

По своему характеру Ольга Сергеевна активный и трудолюбивый человек, любящий свой народ, поселок. Два срока подряд её избирали депутатом в Совет депутатов городского поселения «Поселок Радченко». Ольга Сергеевна Агаки пользуется заслуженным доверием земляков, их просьбы и обращения не остаются без внимания. Она внимательна и отзывчива.

Грамотно подходит к проблемам поселения, умеет доходчиво объяснить любой вопрос. Проявляет высокую работоспособность, умеет спокойно и активно вести себя в любых ситуациях. Обладает навыком ведения переговоров, умением отстаивать свою точку зрения и выслушивать мнение других людей.

Ольга Сергеевна вырастила и прекрасно воспитала двух дочерей, помогает двум внукам, заботливая мать и бабушка. Она пользуется заслуженным уважением у жителей нашего поселения. Кандидатура О.С.Агаки одобрена Советом депутатов поселения для размещения на районной Доске почета.

А Ирина Евгеньевна РЕЗАНОВА родилась в 1976 году. В поселке Изоплит ее тоже все знают. С 2014 года и по настоящее время она работает в администрации поселка Изоплит. Сначала главным специалистом, а с апреля 2020 года – бухгалтером администрации.

Она имеет квалификационный разряд «Советник муниципальной службы Тверской области 3 класса». За время работы Ирина Евгеньевна зарекомендовала себя как грамотный, отличный специалист, квалифицированный работник.

По оценке главы администрации поселка Изоплит А.Н.Набатчикова, Ирина Евгеньевна Резанова трудолюбива, обладает высокой работоспособностью, всячески поддерживает работу администрации в сложные моменты. Постоянно следит за текущими изменениями нормативной базы. Имеет огромные навыки делового общения.