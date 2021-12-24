Скорая помощь в Тверской области готова бороться за кадры

В Тверской области создаются конкурентные условия для привлечения кадров на службу скорой медицинской помощи. Регион готов предоставить специалистам хорошую зарплату и достойные условия труда. Об этом рассказал главный врач Тверской станции скорой медицинской помощи Константин Маслов. По его словам, сейчас есть потребность во врачах, фельдшерах, медицинских сестрах и операторах диспетчерской службы.

«Зарплата у нас достойная. Медсестры получают 30-45 тысяч рублей, фельдшеры – 45-60 тысяч. Кроме того, надбавки за работу с пациентами с COVID-19 составляют порядка 25 тысяч рублей. Зарплата врачей скорой помощи – от 60 тысяч до 100-120 тысяч рублей без учёта «ковидных» надбавок, а это еще порядка 50 тысяч рублей», – сообщил Константин Маслов.

Он отметил, что такой уровень заработной платы на скорой помощи в настоящее время является одним из самых высоких в Центральном федеральном округе, что позволяет региону конкурировать в борьбе за квалифицированные кадры.

«Специалисты это видят, многие из тех, кто ранее уезжал, сейчас возвращаются на прежнюю работу в Твери и области. В прошлом году завершилась централизация службы, создан Единый диспетчерский центр, постоянно обновляется автопарк и оборудование, – все это позволило создать хорошие условия труда», – отмечает Константин Маслов.

На работу ждут как опытных специалистов, так и студентов старших курсов Тверского государственного медицинского университета, прошедших аттестацию для профессиональной деятельности в среднем медицинском звене, и конечно, выпускников.

Кстати, выпускники Тверского медуниверситета с 2022 года при трудоустройстве в учреждения здравоохранения Тверской области по наиболее востребованным врачебным специальностям, в том числе на скорую помощь, могут получить грант в размере 1,5 млн рублей. Кроме того, «подъемные» выплаты предоставляются участникам федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Действует региональная надбавка в 50% от оклада для молодых специалистов, предоставляются земельные участки под строительство жилья и внеочередные места в детских садах региона для детей с полутора лет. А специалисты, переехавшие в Тверскую область из других регионов, смогут получить единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей, служебное жилье на время работы, а также субсидию на погашение ипотечных кредитов.

«Скорой помощи нужны дополнительные кадры в Твери, Ржеве, Вышнем Волочке, Нелидово, Конаково и многих других муниципальных образованиях. Там тоже заинтересованы в привлечении специалистов, поэтому существуют и местные стимулирующие меры поддержки: где-то предоставляют жилье, где-то компенсируют плату на съемные квартиры и так далее. Мы обладаем этой информацией и готовы проконсультировать всех желающих стать частью нашей команды», – говорит Константин Маслов.

Создание в Тверской области современной и оперативной службы скорой медицинской помощи, повышение качества работы районных подразделений – один из приоритетов отрасли здравоохранения в регионе. Ключевая задача – укрепление кадрового состава региональной скорой помощи.

«Самое важное в службе скорой медицинской помощи – это люди, которые принимают вызовы, оказывают помощь, довозят бригады до пациентов. Наша служба должна отвечать самым высоким требованиям, поэтому мы начали работу по модернизации системы. Прежде всего, это современное материально-техническое обеспечение, усовершенствование управления и мониторинга, закупка необходимых лекарственных препаратов», – считает губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время на Тверской станции скорой медицинской помощи работает более 2000 сотрудников. Служба стремительно развивается, расширяет кадровый состав, совершенствует условия труда, создает перспективы для профессионального роста молодежи.