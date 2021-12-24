Эксперты в сфере образования оценили планы Верхневолжья по модернизации школ

Расширение региональной госпрограммы по развитию образования в Тверской области в пользу модернизации школ, принятое 19 января на заседании регионального правительства, позитивно воспринято отраслевыми экспертами.

По мнению сенатора Российской Федерации, членакомитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмилы Скаковской, последовательное улучшение материально-технической базы школ, а также их своевременный ремонт позволяют формировать в образовательных учреждениях региона комфортную творческую среду, необходимую для всестороннего, гармоничного развития личности, поиска и поддержки талантливых учеников.

«Очень важно, что эта работа ведется в тверском регионе комплексно не только в областном центре, где изначально стартовые возможности учащихся все-таки шире, но и одновременно в муниципальных образованиях, на отдаленных территориях. Мы должны независимо от места проживания детей обеспечить им равный доступ к качественным образовательным ресурсам, комфортным условиям для получения знаний, развития способностей и талантов», – подчеркнула Людмила Скаковская.

Директор Мирновской средней общеобразовательной школы имени А.А. Воскресенского (Торжокский район) Клавдия Стредининасчитает важным, что работа по модернизации школ в Верхневолжьеносит плановый характер.

«В нашей школе 1962 года постройки тоже многое требуется обновить. Капитальный ремонт здесь был в 1994 году. Сейчас необходимо отремонтировать санузлы в начальной школе, входную группу, заменить окна. Хотелось бы объединить два наших корпуса, расширить площади, может быть, за счет каких-то модульных решений. Мы каждый год стараемся что-то улучшить. Поддержка региональной власти в этой работе, имеющая четкие ориентиры в виде госпрограммы, очень важна», – сказала Клавдия Стрединина.

Напомним, 19 января на заседании регионального правительствабыли рассмотрены предложения по расширению государственной программы «Развитие образования Тверской области» на 2019-2024 годы для модернизации школ Верхневолжья.

«Работа по обновлению школ проводится в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что развитие школ – это значимый показатель эффективности работы власти на региональном и муниципальном уровне. Современные школы – это одно из ключевых условий для обеспечения качественного образования и воспитания школьников, вне зависимости от места проживания», – отметил губернатор Игорь Руденя.

За счет федерального бюджета на модернизацию школ Тверской области в 2022 и 2023 годах дополнительно направлено 836 млн рублей. Общий объем финансирования государственной программы после внесения изменений составляет 32,8 млрд рублей. Средства будут направлены на модернизацию школ региона – проведение капитальных ремонтов, обновление материально-технической базы, благоустройство.

На заседании принято решение о включении в госпрограмму проекта по модернизации школьной системы образования Тверской области на 2022-2026 годы. Ключевыми участниками проекта станут учреждения, расположенные в сельской местности и малых городах с населением менее 50 тысяч человек.

В первоочередной план модернизации вошли 13 школ Верхневолжья – школа №18 Твери, школа поселка Изоплит Конаковского района, школа №1 Зубцова, школа №3 Нелидово, школа №3 Андреаполя, Пеновская, Фировская, Оленинская средние школы. Кроме того, в программу включены Вышневолоцкая гимназия №2, Николо-Поточинская школа Кесовогорского района, а также школа №12 Бологого, школа №2 поселка Лыкошино и Хотиловская школа Бологовского района.

По поручению главы региона перечень учреждений, где пройдет модернизация, будет расширен.

Субсидии могут быть направлены на обновление кровли, фасадов, потолков, полов и перекрытий, замену окон, дверей, входных групп, модернизацию систем вентиляции, пожаротушения, отопления, водоснабжения и канализации, реконструкцию фундамента, цоколя, лестниц и крыльца, а также штукатурные, облицовочные и малярные работы.