Жителей и гостей Твери приглашают на литературно-музыкальный вечер в Дом поэзии Андрея Дементьева

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22 января в столице Верхневолжья в Доме поэзии Андрея Дементьева состоится литературно-музыкальный вечер «Жизнь моя, кинематограф, чёрно-белое кино», посвящённый 100-летию со дня рождения поэта, участника Великой Отечественной войны Юрия Левитанского.
В мероприятии примут участие артисты Тверского академического театра драмы. Прозвучат стихи и песни, созданные на стихи поэта.
Юрий Левитанский – мастер лирических и пародийных жанров, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства.
Многие из стихов Юрия Левитанского были положены на музыку, в том числе «Диалог у новогодней ёлки». Это песня звучала в кинофильме «Москва слезам не верит».
Начало литературно-музыкального вечера в Доме поэзии в 16.00, количество мест ограничено. Телефон для записи (4822) 777-838, 777-839.
Пресс-служба Правительства Тверской области