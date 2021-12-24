Жители Тверской области могут предложить свои агитационные плакаты для борьбы с загрязнением окружающей среды

В Тверской области реализуется новая инициатива в сфере эко просвещения. Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области совместно сдвижением «Экомотоклуб», консалтинговым агентством «Зелёный бизнес», компанией ЭКОТИМ и Тверским заводом вторичных полимеров объявляет конкурс #СВАЛКАМНЕТ#. Все желающие могут представить на конкурс свои обращения к жителям Верхневолжья с призывами к чистоте.

На конкурс принимаются работы по двум направлениям: лучший текст (лозунг, призыв) и лучший макет плаката. По итогам конкурса будут выбраны варианты, на основе которых изготовят таблички для установки в самых загрязненных местах.

Отправить свои работы необходимо до 18 марта на электронный адрес:dudnikova@ecoteam.ruили личным сообщением в группе ВК «Экомотоклуб»:https://vk.com/ecomotoclub. Важно добавить к конкурсной работе анкету с информацией об авторе: фамилия, имя, возраст автора, название города или поселка, e-mail; в теме письма указать #СвалкамНет#.

Конкурсные материалы будут опубликованы на интернет ресурсах организаторов – в социальных сетях и на сайтах. Победителей объявят 1 апреля.

В Тверской области, обладающей значительным рекреационным потенциалом, уделяется особое внимание сохранению природных богатств.

«Нам необходимо эффективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках национального проекта «Экология» в регионе до 2024 года запланирована рекультивация свалок. Процесс включает обеззараживание отходов, консервацию фильтрата, возведение гидротехнических и мелиоративных сооружений, проведение ландшафтных работ.



Пресс-служба Правительства Тверской области