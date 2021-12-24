В 2022 году в Тверской области начнут ремонт дороги Титово-Белый Городок-Приволжский

В 2022 году в Тверской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» начнется ремонт дороги Титово – Белый Городок – Приволжский в Кимрском районе. Она соединяет между собой населенный пункты Титовского, Приволжского сельских поселений и поселок Белый городок, а также обеспечивает их связь с районным центром. По дороге проходят маршруты пассажирских и школьных перевозок.

«В Тверской области, начиная с 2016 года, приведено в нормативное состояние более 1500 километров региональных и межмуниципальных дорог. При этом ежегодный объём ремонтных работ вырос в 3,5 раза. В плановый период нам необходимо увеличить эти темпы при строгом соблюдении региональных стандартов качества и сроков выполнения работ», – отметил Губернатор Игорь Руденя при утверждении программы дорожных работ на ближайшие годы.

Ремонт дороги от Титово до Белого Городка будет проходить поэтапно в течение двух лет на всем протяжении трассы – это свыше 14,2 км. Контракт на выполнение работ заключен с подрядной организацией АО «ДРСУ».

Ранее в Кимрском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 47 км дороги Дубна – Кимры – Горицы, которая входит в опорную сеть и соединяет Тверскую и Московскую области. В 2022 году она будет отремонтирована полностью – в надлежащее состояние приведут заключительные 14 км дороги.

В период с 2022 по 2024 годы в Верхневолжье планируется отремонтировать свыше 1200 км региональных и межмуниципальных дорог. В том числе, продолжатся работы на участках значимых региональных трасс, строительство и ремонт подъездов к инвестиционным площадкам, региональным учреждениям здравоохранения.

Пресс-служба Правительства Тверской области