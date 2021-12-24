Губернатор Игорь Руденя провел совещание в ситуационно-аналитическом центре «122» по вопросам работы службы

20 января Губернатор Игорь Руденя посетил ситуационно-аналитический центр оперативной помощи гражданам по номеру «122» в городе Твери. Глава региона провел совещание с руководством регионального Минздрава, по итогам которого дал ряд поручений по совершенствованию организации работы ситуационно-аналитического центра.

В Верхневолжье работа линии на номере «122» ведётся в круглосуточном режиме. Деятельность центра помогает снизить нагрузку на учреждения первичного звена здравоохранения.

Жители Тверской области, позвонив по этому номеру, могут получить справочную информацию о работе медицинских организаций, врачебную консультацию, вызвать на дом участкового врача, записаться на приём в центры амбулаторной помощи или к врачу с учётом прикрепления к поликлинике, а также на вакцинацию.

Сейчас здесь работает 38 специалистов, в случае увеличения количества поступающих звонков, штат диспетчеров будет расширен, оборудованы дополнительные рабочие места.

Всего в 2021 году в ситуационно-аналитический центр Тверской области поступило более 333 тысяч обращений от граждан. С начала этого года операторы уже приняли свыше 10 тысяч звонков.

В среднем в сутки на номер «122» поступает порядка 1100 звонков. Наибольшее количество вопросов касается предоставления справочной информации, проведения вакцинации или ревакцинации от коронавируса, записи на приём в ЦАПы.

Напомним, вопросы, связанные с работой региональных служб «122» поднимались 18 января в ходе заседания президиума Координационного Совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, которое в режиме видеоконференцсвязи провёл Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. В ходе совещания было обозначено, что к работе на горячей линии «122» могут привлекаться студенты медицинских вузов и колледжей. В Твери эта мера уже реализуется, помощь операторам ситуационно-аналитического центра на постоянной основе оказывают волонтеры-медики.

Пресс-служба Правительства Тверской области