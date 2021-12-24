На предприятии Промтехнопарка КСК в Тверской области создадут интеллектуальную систему управления электрооборудованием вагонов локомотивной тяги

Предприятие «КСК Элком» (входит в ГК КСК), приступило к разработке интеллектуальной системы управления электрооборудованием для вагонов локомотивной тяги. Проект получил поддержку Минпромторга России в рамках реализации государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

В число участников этой программы компания вошла в 2021 году. При содействии Правительства Тверской области и Минэкономразвития России предприятие получило возможность компенсировать часть затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры.

«КСК Элком» является одним из ведущих разработчиков и производителей систем информирования, систем связи, управления и безопасности, систем видеонаблюдения, внешнего и внутреннего освещения, и другой продукции для железнодорожного транспорта. Оно расположено на территории Промтехнопарка КСК в Твери.

Летом 2021 года Губернатор Игорь Руденя представил потенциал площадок Промышленного технопарка КСК премьер-министру России Михаилу Мишустину и Министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу. Глава региона неоднократно подчеркивал – продукция КСК превосходит западные аналоги.

«Для региона это, прежде всего, рабочие места. Сегодня для наших жителей обеспечены возможности работать на новейшем оборудовании», – считает Игорь Руденя.

Разрабатываемая «КСК Элком» интеллектуальная платформа предназначена для контроля, мониторинга и диспетчеризации в онлайн-режиме оборудования и систем, установленных на подвижном составе с последующей передачей на сервер. Ее применение позволит заблаговременно выявлять потенциальные неисправности в работе оборудования и проводить своевременный ремонт, сокращая время простоя подвижного состава, снижая риск выхода из строя оборудования во время маршрута следования. Также, появление такой системы позволит создать сервис взаимодействия производителей и эксплуатантов железнодорожных составов.

До 2024 года «КСК Элком» планирует завершить первый этап реализации проекта – создание научно-технического задела, который включает проведение НИОКР и поэтапную подготовку производства на территории Промтехнопарка КСК в Твери. Инвестиции в проект уже составили более 30 млн рублей, на предприятии созданы новые высокотехнологичные рабочие места. Общий планируемый объем вложений – более 770 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области