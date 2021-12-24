Родители порядка 36 тысяч детей получают поддержку в Тверской области

В Тверской области ежемесячную финансовую поддержку получают родители порядка 36 тысяч детей. В январе 2022 года выплаты и пособия, которые находятся в ведении Центра выплат «Тверская семья», будут перечислены с 20 по 26 января.

«Для Тверской области формирование позитивных демографических тенденций является первостепенной задачей. Ключевое направление нашей работы – обеспечить рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Самой востребованной в Тверской области является ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет включительно, по состоянию на январь ее получают родители 13 531 ребенка.

Кроме того, Центр выплат «Тверская семья» оказывает ряд других мер поддержки. Семьи Верхневолжья получают ежемесячные выплаты при рождении первого и третьего ребенка, региональный маткапитал, помощь молодым семьям в погашении ипотеки, а также ежемесячное государственное пособие на ребенка.

Оказывается финансовая помощь беременным женщинам на обеспечение полноценным питанием, на проезд будущим мамам из сельской местности до центральных районных больниц.

Актуальная информация о мерах поддержки семей с детьми представлена на сайте Министерства демографической и семейной политики Тверской области в разделе «Выплаты и пособия семьям с детьми».

С января 2022 года ряд детских пособий, которые ранее выплачивались Центром «Тверская семья» и региональным Министерством социальной защиты населения, назначаются Пенсионным фондом России. Речь идет о пособии по беременности и родам, единовременном пособии при рождении ребенка и ежемесячной выплате по уходу за ним, единовременном пособии беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву, и ежемесячном пособии на ребенка военнослужащего, а также единовременной выплате при устройстве ребенка в семью.

Помимо детских пособий с текущего года Пенсионный фонд назначает те пособия, которые ранее выплачивались органами социальной защиты населения – это меры поддержки для семей военных, граждан, подвергшихся воздействию радиации, инвалидов, владеющих транспортом и реабилитированных жертв политических репрессий.

Пресс-служба Правительства Тверской области