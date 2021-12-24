Технологии Верхневолжья успешно внедряют в Заполярье

В Мурманске высоко оценили коммунальную технику, произведенную в Тверской области. Местные службы успешно осваивают новые комбинированные каналопромывочные машины ТКМ-561 и ТКМ-564, созданные компанией «ТверьКоммаш». В июле 2021 года предприятие получило от регионального Правительства одобрение на финансовую поддержку по программе «Оборотный капитал».

Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчеркивал – у тверских производителей большой потенциал для производства конкурентоспособной продукции, востребованной на российском и зарубежном рынках.

Инновационные машины ТКМ-561 и ТКМ-564 по праву считаются лучшими решениями на территории Российской Федерации, они устраняют и предотвращают аварии в канализационной системе с существенной экономией времени, топлива и снижением трудозатрат. На сегодняшний день это самые мощные машины, выпускаемые в России, в том числе для работы в экстремальных климатических условиях Заполярного круга.

Каналопромывочная машина ТКМ-564 способна чистить канализационные трубы большого диаметра до 2000 мм, выкачивать с большой глубины с помощью вакуума ил, грязь и прочие засоры для вывоза к месту утилизации.

Автомобиль с цистерной оснащен двумя шлангами. Через один из них в канализацию подается мощная струя воды, которая под высоким давлением ликвидирует отходы. Второй шланг используется для закачки грязной воды в цистерну, где она полностью фильтруется, чтобы отделился иловый осадок. Очищенная техническая вода вновь поступает в первый шланг. Такая замкнутая система работы существенно снижает расход воды при очистке канализации, а автоматизация процесса повышает производительность.

Техника превосходит по своим характеристикам аналоги от финских, датских и немецких производителей. Каналопромывочные машины производства «ТверьКоммаш» успешно эксплуатируются как в России, так и за рубежом, в частности, приобретены для работы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Машины, поставленные в Мурманск, используются для очистки объектов подземной инфраструктуры – труб, колодцев, отстойников, очистных сооружений. Они ликвидирует засоры и размывают твердые слежавшиеся отложения, а затем перевозят их к месту утилизации.

Как отметили в Мурманскводоканале, раньше эту работу выполняли две единицы техники и два экипажа, теперь же задействована одна машина ТКМ-564 или ТКМ-561 и одна группа специалистов. Современные каналопромывочные машины будут не только устранять засоры, но и регулярно проводить плановые промывки систем канализации для уменьшения локальных аварий.

В кабинах ТКМ-561 и ТКМ-564 созданы комфортные условия для водителей, что особенно актуально для северных регионов. Кабина обеспечена системой автоматического управления климатом, электроподогревом зеркал и сидений, информационной системой, автономным отоплением двигателя и другими опциями.

Пресс-служба Правительства Тверской области