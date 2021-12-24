Проект «Наследники», который реализуют при поддержке Фонда президентских грантов, объединит около 3500 школьников и студентов Верхневолжья

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Тверское библиотечное общество вошло в число победителей первого конкурса Фонда президентских грантов. В 2022 году общественной организацией на средства гранта будет реализован проект «Наследники».
Проект нацелен на приобщение молодежи к сохранению культурного наследия Верхневолжья, повышение интереса старшеклассников и студентов к истории родного края.
«Тверская область – регион с богатым историко-культурным наследием. Здесь расположено множество памятников архитектуры и искусства, известных далеко за пределами Верхневолжья. Все это – один из ресурсов динамичного развития региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.
Для участников проекта будут организованы лекционные занятия, встречи с архитекторами, реставраторами, историками, искусствоведами, интерактивные мероприятия, а также онлайн – челлендж «Расскажи свою историю Морозовского городка», включающий знакомство с объектом, курс лекций и краеведческий диктант.
Также будет организована выездная выставка на площадках муниципальных библиотек, некоммерческих организаций по развитию культурной и просветительской среды.
Планируется, что участниками проекта станут не менее 3500 школьников и студентов Верхневолжья.
Пресс-служба Правительства Тверской области