Губернатор Игорь Руденя и Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обсудили строительство детской областной больницы в Твери

19 января Губернатор Игорь Руденя принял участие в совещании о строительстве в Твери детской областной клинической больницы, которое в режиме видеоконференцсвязи провел Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Также участие в обсуждении приняли представители руководства генерального подрядчика – компании «РТ-Соцстрой» Государственной корпорации «Ростех».

В рамках совещания были затронуты вопросы медико-технического обоснования параметров задания и проектной документации по строительству и оснащению ДОКБ. Представители Правительства Тверской области представили информацию по данным темам с пояснениями по количеству коек, которые планируется создать в больнице, и их назначению.

В настоящее время на объекте завершено устройство монолитной плиты фундамента. Ведутся работы по возведению несущих железобетонных конструкций подземного этажа.

В соответствии с проектной документацией новая ДОКБ рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений пациентов в год. Здесь запланировано открытие 17 отделений, в том числе онкогематологического и офтальмологического, потребность в которых испытывает регион. Предусмотрены отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, неонатологии, функциональной и эндоскопической диагностики, восстановительного лечения и многие другие.

Открытие нового комплекса детской областной больницы позволит создать в Твери современный кластер оказания медицинской помощи, который объединит ведущие учреждения здравоохранения региона: перинатальный центр, ОКБ, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета.

На территории кластера будут созданы все условия для комфортного посещения учреждений, качественного оказания медицинской помощи пациентам.

Пресс-служба Правительства Тверской области