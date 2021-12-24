Игорь Руденя на заседании оперштаба по предупреждению коронавируса поставил задачи по усилению амбулаторного звена и мер профилактики

19 января Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области.

Ключевым направлением работы для региона остается усиление амбулаторно-поликлинического звена. Принимаются меры для привлечения на работу в тверские учреждения здравоохранения медиков из других регионов, а также ординаторов и студентов медицинских вузов и колледжей на виды работ, в которых они могут быть задействованы, исходя из имеющейся квалификации.

Помимо молодых кадров к работе привлекаются волонтеры, которые ежедневно оказывают помощь 13 лечебным учреждениям в Твери, в том числе вакцинальным пунктам и кабинетам вакцинации: принимают звонки, помогают в заполнении документов.

На совещании Игорь Руденя отметил, что в регионе необходимо поддерживать высокий уровень тестирования населения на коронавирусную инфекцию. Поводится экспресс-тестирование пациентов при экстренной госпитализации. На данный момент в Тверской области создан резерв тестов, их количество постоянно пополняется.

Особый акцент на заседании был сделан на организации эффективной деятельности ситуационно-аналитического центра 122, который помогает снизить нагрузку на регистратуры поликлиник, оперативно обеспечить маршрутизацию и консультирование заболевших.

Колл-центр работает круглосуточно, операторы помогают гражданам вызвать врача на дом, записаться на прием в поликлинику, ЦАПы или на вакцинацию, проводят консультации. В 2021 году в ситуационно-аналитический центр 122 поступило более 333 тыс. обращений.

С 20 января возобновляется работа по реабилитации жителей после перенесенных заболеваний, в том числе и переболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме. Она будет вестись в Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции в Тверской области продолжается вакцинация населения.

Всего с начала кампании прививки сделали более 621 тысяч человек. В регионе действует 125 вакцинальных пунктов. 57 из них работают стационарно – в медицинских учреждениях и торговых центрах. Кроме того, жителей отдаленных районов и коллективы предприятий обслуживают мобильные вакцинальные бригады.

Еще одна действенная мера по борьбе с распространением коронавируса – использование средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции. В ходе заседания штаба Игорь Руденя поставил задачи по усилению контрольных мероприятий за соблюдением масочного режима в общественных местах. Также будут продолжены рейды по контролю за выполнением требований санитарно-эпидемиологической безопасности в общественном транспорте.

Пресс-служба Правительства Тверской области