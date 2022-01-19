В муниципалитетах Верхневолжья при поддержке области капитально отремонтируют объекты теплоэнергетического комплекса

В семи муниципальных образованиях Верхневолжья в 2022 году за счёт средств областного бюджета будет проведён капитальный ремонт девяти объектов теплоэнергетического комплекса. Вопрос рассмотрен на заседании Правительства Тверской области, которое 19 января провёл Губернатор Игорь Руденя.

До начала осенне-зимнего периода будут отремонтированы три котельные и шесть участков тепловых сетей общей протяжённостью 3,6 км.

Для повышения надёжности системы теплоснабжения, область оказывает поддержку муниципалитетам, начиная с 2017 года. Также для обеспечения системного подхода к модернизации, реконструкции теплоэнергетического и генерирующего оборудования Правительством Тверской области проводится последовательная работа по консолидации коммунальных активов.

«Одним из критериев при выборе объектов является снижение себестоимости предоставляемых услуг за счет сокращения теплопотери. Второй аспект – модернизация изношенных сетей. Также мы продолжаем работу по консолидации коммунальных активов в государственную собственность Тверской области. Наша задача – принять меры для обеспечения устойчивого тепло- , водо - и электроснабжения потребителей», – отметил Губернатор, комментируя вопрос представителям СМИ.

В 2022 году поддержку на капитальный ремонт объектов теплоснабжения получат ЗАТО «Озерный», Вышневолоцкий городской округ, Торжокский, Торопецкий и Фировский районы, Лесной и Спировский муниципальные округа.

Проведение работ на объектах позволит снизить аварийность на сетях и котельных и, соответственно, уменьшить себестоимость отпускаемой тепловой энергии, повысить надежность теплоснабжения для жителей муниципалитетов Тверской области.

Средства на финансирование ремонтных работ распределялись по заявкам от муниципальных образований. Игорь Руденя поручил Министерству энергетики и ЖКХ Тверской области представить предложения по проведению ремонтов на дополнительных объектах теплоэнергетики в муниципалитетах.

Пресс-служба Правительства Тверской области