До 2024 года работы по капитальному ремонту проведут во всех школах Тверской области

19 января Губернатор Игорь Руденя провёл заседание регионального Правительства. Первым вопросом были рассмотрены предложения по расширению государственной программы «Развитие образования Тверской области» на 2019-2024 годы для модернизации школ Верхневолжья.

«Работа по обновлению школ проводится в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что развитие школ – это значимый показатель эффективности работы власти на региональном и муниципальном уровне. Современные школы – это одно из ключевых условий для обеспечения качественного образования и воспитания школьников, вне зависимости от места проживания», – отметил Игорь Руденя.

За счет федерального бюджета на модернизацию школ Тверской области в 2022 и 2023 годах дополнительно направлено 836 млн рублей. Общий объем финансирования государственной программы после внесения изменений составляет 32,8 млрд рублей. Средства будут направлены на модернизацию школ региона – проведение капитальных ремонтов, обновление материально-технической базы, благоустройство.

На заседании принято решение о включении в госпрограмму проекта по модернизации школьной системы образования Тверской области на 2022-2026 годы. Ключевыми участниками проекта станут учреждения, расположенные в сельской местности и малых городах с населением менее 50 тысяч человек.

В первоочередной план модернизации вошли 13 школ Верхневолжья – школа №18 Твери, школа поселка Изоплит Конаковского района, школа №1 Зубцова, школа №3 Нелидово, школа №3 Андреаполя, Пеновская, Фировская, Оленинская средние школы. Кроме того, в программу включены Вышневолоцкая гимназия №2, Николо-Поточинская школа Кесовогорского района, а также школа №12 Бологого, школа №2 поселка Лыкошино и Хотиловская школа Бологовского района.

По поручению главы региона перечень учреждений, где пройдет модернизация, будет расширен.

Субсидии могут быть направлены на обновление кровли, фасадов, потолков, полов и перекрытий, замену окон, дверей, входных групп, модернизацию систем вентиляции, пожаротушения, отопления, водоснабжения и канализации, реконструкцию фундамента, цоколя, лестниц и крыльца, а также штукатурные, облицовочные и малярные работы.

Игорь Руденя поручил обеспечить контроль за качеством проводимых работ, соблюдением сроков их выполнения.

Всего в Тверской области в рамках национального проекта «Образование» до 2024 года капитальный ремонт пройдет в 545 зданиях образовательных учреждений региона. В школах Верхневолжья будет создано более 353 центров «Точка роста», не менее 12 школьных Кванториумов и центров IT-куб. Будет закуплено школьное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья, оснащены порядка 14,3 тыс. новых мест дополнительного образования, а также продолжено развитие цифровой образовательной среды.

Пресс-служба Правительства Тверской области