Молодые семьи Верхневолжья получат в 2022 году областную поддержку на улучшение жилищных условий. Решение принято на заседании Правительства Тверской области, которое 19 января провел Губернатор Игорь Руденя.

Всего в регионе в 2016-2021 годах государственной субсидией для улучшения жилищных условий воспользовались 873 молодые семьи. Все они приобрели жильё на территории Тверской области, в течение пяти лет после улучшения жилищных условий в семьях родилось 52 ребёнка. В 2022 году поддержку получат 164 семьи, 44 из которых многодетные.

«Поставили задачу по увеличению объёмов финансирования по данному направлению. На очереди находится более 500 семей, в том числе многодетных, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. И мы эту задачу должны выполнять достаточно динамично. Если молодая семья имеет достойные жилищные условия, то она закрепляется на территории. Развитие потенциала региона без молодёжи невозможно», – отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.

Социальные выплаты в 2022-ом будут направлены молодым семьям из 32 муниципальных образований Верхневолжья, в том числе 14-ти семьям из Удомельского городского округа, 13-ти семьям из Твери, 11-ти семьям из Лихославльского муниципального округа и Калязинского района, 10-ти – из Ржева, 7-ми – из Торопецкого района.

Также на заседании рассмотрен вопрос о предоставлении дополнительных социальных выплат молодым семьям – участникам программы. Их получают родители, если в течение года после получения основного жилищного сертификата у них родился (или был усыновлен) еще один ребенок.

С 2022 года по поручению Губернатора Игоря Рудени размер выплаты увеличен в два раза и составляет 20% от расчётной стоимости жилья (ранее 10 %). Эти средства могут быть направлены на погашение части ипотеки или кредита, а также на компенсацию затраченных средств на приобретение или строительство жилья.

В этом году дополнительные социальные выплаты получат четыре семьи из Твери, Конаковского и Торопецкого районов, Лихославльского муниципального округа.

Задача, обозначенная главой региона, – расширить количество получателей данной меры поддержки, в том числе через введение дополнительных критериев при их отборе.

Пресс-служба Правительства Тверской области