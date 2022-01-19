В Тверской области фиксируют снижение повторных нарушений масочного режима в общественном транспорте

В Тверской области уменьшается число повторных нарушений масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщили в компании «Транспорт Верхневолжья» по итогам очередного контрольного рейда за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности, который прошел в автобусах Твери 19 января.

Рейды проходят в регионе с 21 октября. Их проводят контролеры совместно с полицией. Мероприятия направлены на профилактику распространения коронавирусной инфекции, повышение защищенности пассажиров общественного транспорта.

Решением Губернатора Игоря Рудени усиленный контроль масочного режима на региональном транспорте продлен до февраля 2022 года.

«Можем констатировать, что ситуация меняется, становится меньше повторных нарушений. Еще раз призываем граждан использовать маски в общественном транспорте. Мы в свою очередь продолжаем акции по раздаче бесплатных средств защиты органов дыхания. Также регулярно проводим дезинфекцию автобусов», – прокомментировали в «Транспорте Верхневолжья».

C октября сотрудники полиции составили 600 протоколов о нарушении масочного режима в общественном транспорте. Из них 63 – повторно.

Напоминаем, что сумма штрафа за нарушение масочного режима в общественном транспорте составляет от 1000 рублей. При повторном нарушении – от 15 000 рублей.

В случае возникновения спорной ситуации для обоснования штрафа используют записи с камер видеонаблюдения, размещенных в автобусах.

Обязательный масочный режим на территории Тверской области введен с 12 октября 2020 года. Жители и все находящиеся на территории региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы или др.) при нахождении в общественном транспорте, на территориях вокзалов, станций, пассажирских платформ.

Обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания также действует в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.

Пресс-служба Правительства Тверской области