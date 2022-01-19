Студенты Тверского колледжа транспорта и сервиса пройдут практику на Верхневолжском АТП

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Верхневолжское АТП приняло на практику в ремонтную зону пять студентов Тверского колледжа транспорта и сервиса. Практика продлится до 15 апреля. Студентам, которые хорошо себя проявят во время обучения, будет предложено трудоустройство в штат авторемонтной мастерской.
«В регионе должна быть создана единая система профориентации, обучения и закрепления кадров, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Для нас является приоритетом трудоустройство выпускников учебных заведений на территории Тверской области».
Верхневолжское АТП заинтересовано в квалифицированных кадрах. Как отметили на предприятии, у молодых специалистов будет возможность погрузиться в производственные процессы, перенять опыт будущих коллег.
В настоящее время практику проходят студенты 4 курса, обучающиеся по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Верхневолжское АТП – одно из крупнейших системообразующих предприятий Тверской области, которое насчитывает порядка 1500 сотрудников, более 900 из которых – водители общественного транспорта.
Перевозчик может направлять сотрудников для участия в государственной итоговой аттестации, проводить стажировку для мастеров и преподавателей. Колледж осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов по профессии «Автомеханик» и специальностям «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте».
Пресс-служба Правительства Тверской области