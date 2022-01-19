Губернатор Игорь Руденя поздравил со столетием участницу Великой Отечественной войны Анну Петровну Бабошину

19 января столетие отмечает жительница Вышнего Волочка, участница Великой Отечественной войны Анна Петровна Бабошина. С юбилеем Анну Петровну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вызывает искреннее восхищение Ваша преданность родной стране, верность нравственным идеалам нашего народа. Эти качества помогли поколению фронтовиков победить в Великой Отечественной войне, преодолеть трудное послевоенное время, пройти достойный жизненный путь. Спасибо Вам за великий подвиг, совершенный во имя Отечества», – отметил Игорь Руденя.

С 14 лет Анна Петровна работала швеей на швейной фабрике. В 1941 году производство эвакуировали, а девушка стала работать санитаркой в эвакогоспитале №1761 в Вышнем Волочке. Ее основной работой была перевозка тяжелораненых солдат в Калинин на лечение. После войны трудилась на Вышневолоцкой фабрике пошива и ремонта одежды, затем – в детском саду механического завода ОАО «Волмаш».

Анна Петровна награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, а также медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Пресс-служба Правительства Тверской области