В Военно-патриотическом лагере им. Ф.М. Охлопкова в Ржевском районе создадут лекторий исторической правды

В Тверской области при поддержке Фонда президентских грантов в 2022 году в Военно-патриотическом лагере им. Ф.М. Охлопкова в Ржевском районе будет создан лекторий исторической правды.

Военно-патриотический лагерь имени Фёдора Матвеевича Охлопкова в Ржевском районе был открыт в августе 2020 года по инициативе руководства Республики Саха (Якутия) при поддержке Правительства Тверской области.

Лагерь является частью туристического маршрута «Дорогой тяжкою, дорогой славною», площадкой проведения «Вахты памяти. Ржев - Дальний Восток», межнациональных поисковых экспедиций, молодежных патриотических проектов.

Создание тематического лектория позволит проводить мероприятия не только в летнее время под открытым небом, но и круглогодично.

Программа проекта включает в себя проведение музейно-педагогических, исторических семинаров, встречи с ветеранами трудового фронта, героями России, занятия по теории и практике поисковой деятельности, лекции по истории Великой Отечественной войны, о ее героях, героях Ржевской битвы, конкурсы по стрельбе в интерактивной стрелковой зоне, фестивали военной песни и другие мероприятия военно-патриотической направленности.

Участниками проекта станут школьники 10-11 классов, студенты из разных регионов России.

Проект реализует благотворительный фонд «Добро».

Пресс-служба Правительства Тверской области