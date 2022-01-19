В Правительстве Тверской области рассмотрели вопрос выплаты стипендий студентам колледжей

На заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 18 января провёл Губернатор Игорь Руденя, рассмотрены вопросы развития региональной системы профессионального образования. В частности, обеспечение в 2022-2024 годах выплаты стипендий студентам колледжей, которые закреплены за региональными Министерствами образования, здравоохранения, сельского хозяйства, строительства, энергетики и ЖКХ, промышленности и торговли, транспорта, культуры, а также сервиса и туризма.

«Поддержка студенчества – это важное направление работы по созданию в Тверской области условий для профессиональной самореализации молодёжи, решения кадровых вопросов в экономике и социальной сфере», — считает Игорь Руденя.

Средства будут направлены на обеспечение академических и социальных стипендий, материальных выплат, организацию питания детей-сирот, стипендий и премий молодым дарованиям Тверской области, а также на вознаграждение за классное руководство преподавателям в учебных заведениях.

Средства будут распределены между колледжами различного профиля Твери, Торжка, Ржева, Калязина, Старицы, Бежецка, Вышнего Волочка, Кашина, Кимр, Удомли, Конаково, Кувшиново, Нелидово, Осташкова, Западной Двины, Красного Холма, Торопца и Бологого.

В Тверской области создано 10 производственно-образовательных кластеров: медицинский, агропромышленный, транспортно-логистический, кластеры строительства, энергетики и ЖКХ, культуры, сервиса и туризма, информационно-коммуникативных технологий, кластер по отраслям «Образование» и «Социальная работа», кластер развития промышленного производства.

Они являются площадкой взаимодействия органов государственной власти, колледжей, вузов и предприятий, организаций различных форм собственности. Кластерный подход позволит готовить необходимые для предприятий региона кадры по актуальным специальностям. В том числе предусмотрено формирование контрольных цифр приема в колледжи области.

Сейчас в Тверской области действует 45 государственных профессиональных образовательных организаций, где обучаются более 25 тысяч человек. Реализуются порядка 180 профессий и специальностей и свыше 1000 программ профессиональной подготовки.

Пресс-служба Правительства Тверской области