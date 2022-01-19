25 слушателей «Школы фермера» в Тверской области защитили свои бизнес-планы и получили дипломы

В 2021 году в Тверской области реализован образовательный проект Россельхозбанка «Школа фермера». С сентября по декабрь студенты изучали правовые аспекты работы фермерских хозяйств, основы финансового бизнес-моделирования и маркетинга. По итогам обучения все 25 слушателей «Школы» защитили бизнес-планы и получили дипломы государственного образца.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, важно вовлекать в отрасль сельского хозяйства деятельных и талантливых людей, высококвалифицированных специалистов.

Учеба в «Школе фермера» была организована на базе Тверской государственной сельскохозяйственной академии. Студенты обучались по двум направлениям: «Животноводство» и «Растениеводство». Специалисты Россельхозбанка и преподавательский состав ТГСХА разработали программы с учетом различного уровня подготовки слушателей. На занятиях будущие аграрии познакомились с новейшими агротехнологиями, а также прошли практику на ведущих агропромышленных предприятиях региона, таких как ООО «Старица-Северный Лён», ООО «Экоагрофарминг» и других.

Студенты использовали новые знания в дипломных работах. Темы бизнес-планов были самыми разнообразными: кто-то планирует завести коров айширской породы и производить уникальную мясную продукцию, кто-то свяжет себя с земледелием и будет выращивать овес, пшеницу и востребованный сегодня рапс, кто-то займется пчеловодством.

По итогам защиты дипломов в числе лучших выделены работы удомельских предпринимателей Игоря Павлова и Андрея Комеренко, которые получили грантовую поддержку в размере 300 тыс. рублей.

«Компании-лидеры в агропромышленной сфере поделились с нами бесценным опытом, рассказали об ошибках и достижениях в нелегком аграрном бизнесе. Благодаря практическим занятиям в «Школе фермера» у меня появились новые идеи, такие как агротуризм, выращивание овощей открытого грунта и другие. У проекта «Школа фермера», считаю, есть будущее», – отметил глава крестьянского (фермерского) хозяйства Игорь Павлов по итогам обучения.

Пресс-служба Правительства Тверской области