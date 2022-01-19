На выставке в Твери представят традиционные наряды и текстиль Верхневолжья конца XIX – начала XX века

20 января в Тверском областном Доме народного творчества начнет работу выставка «Наряды в отраду» в рамках Года культурного наследия народов России. В экспозиции представлены реплики старинных тверских костюмов, вышитые полотенца, тканые пояса, текстильные, глиняные и берестяные игрушки и многое другое.

Гости выставки узнают, какую одежду носили наши предки в конце XIX – начале XX века, что было модным в те времена и какие вещи окружали человека на протяжении его жизни.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, сохранение историко-культурного наследия формирует бережное отношение к истории, исконным традициям и культуре родного края.

Автор экспозиции – Народный мастер России, лауреат Премии Правительства Российской Федерации «Душа России» Надежда Баринова. Многие годы мастер занимается изучением и реконструкцией тверского народного костюма, вышивки и ткачества, а также представляет свои работы на международных, всероссийских, межрегиональных, областных фестивалях и выставках.

В 2021 году Надежда Баринова открыла студию традиционных ремёсел «Супрядки». Вместе с учениками она создала две уникальные коллекции текстильных кукол «Куклы в костюмах смоленско-тверского пограничья», которые также представлены на выставке. Она включает в себя 14 персонажей, одетых в традиционные наряды Нелидовского, Жарковского и Бельского районов. Коллекция «Тверские ремёсла» воссоздаёт в миниатюре процессы ткачества, вышивки, кружевоплетения, войлоковаляния и гончарства.

Выставка будет работать до 19 марта в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16.Дополнительная информация представлена на сайте Тверского областного Дома народного творчества https://odnt-tver.ru/ и в социальных сетях.

Пресс-служба Правительства Тверской области