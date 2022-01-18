Студентам Кашинского медицинского колледжа рассказали о преимуществах работы на Тверской станции скорой медицинской помощи

18 января в Кашинском медицинском колледже прошло мероприятие, направленное на мотивацию студентов к трудоустройству на Тверскую станцию скорой медицинской помощи. Студенты узнали о вакансиях, открытых на ТССМП, структуре и работе службы, пообщались с опытными сотрудниками, приняли участие в мастер-классе на базе автомобиля скорой медицинской помощи.

Ранее подобные встречи также прошли со студентами Тверского государственного медицинского университета и Тверского медицинского колледжа.

Создание в Верхневолжье современной и оперативной службы СМП, повышение качества работы районных подразделений – среди приоритетов отрасли здравоохранения, обозначенных Губернатором Игорем Руденей. Ключевая задача – укрепление кадрового состава региональной скорой помощи.

«Самое важное в службе скорой медицинской помощи – это люди, которые принимают вызовы, оказывают помощь, довозят бригады до пациентов. Наша служба должна отвечать самым высоким требованиям, поэтому мы начали работу по модернизации системы. Прежде всего, это современное материально-техническое обеспечение, усовершенствование управления и мониторинга, закупка необходимых лекарственных препаратов», – считает Игорь Руденя.

В настоящее время в ТССМП работает более 2000 сотрудников. Служба стремительно развивается, в том числе расширяет кадровый состав. Создаются особые условия для трудоустройства молодежи.

Для решения кадровых вопросов при Тверском государственном медуниверситете открыта кафедра скорой медицинской помощи, где готовят ординаторов, медработников среднего звена, проводят профессиональную переподготовку и аккредитацию специалистов.

На данный момент в Верхневолжье сформирован целый ряд мер поддержки по привлечению квалифицированных специалистов в область – региональная надбавка в 50% от оклада для молодых специалистов, предоставление земельных участков под строительство жилья, гранты выпускникам государственных учебных учреждений в размере 1,5 млн рублей, а также предоставление внеочередного места в детских садах региона для детей с полутора лет.

Специалисты, переехавшие в Тверскую область из других регионов, смогут получить единовременную выплату в размере 250 тыс. рублей, служебное жилье на время работы, а также субсидию на погашение ипотечных кредитов.

В Тверской области завершен процесс централизации подразделений скорой медицинской помощи в единую систему управления. В результате объединены станции и отделения СМП в районах области. В единую структуру также вошел Центр медицины катастроф.

Благодаря централизации внедрены единые алгоритмы оказания скорой и неотложной помощи под началом диспетчерского центра, обеспечен контроль за следованием и целевым использованием санитарного автотранспорта.

Пресс-служба Правительства Тверской области