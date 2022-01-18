На заседании регионального Правительства рассмотрят предложения по расширению госпрограммы «Развитие образования Тверской области»

19 января Губернатор Игорь Руденя проведёт заседание регионального Правительства. Первым вопросом будут рассмотрены предложения по расширению государственной программы «Развитие образования Тверской области» для модернизации школ региона.

Правительство Тверской области оказывает муниципалитетам финансовую поддержку в укреплении материально-технической базы учреждений образования. В 2021 году из регионального бюджета было выделено 101,5 млн рублей на выполнение ремонтных работ в 53 школах, расположенных на территории 24 муниципальных образований.

Также на заседании областного Правительства рассмотрят вопросы проведения капитального ремонта объектов теплоэнергетического комплекса региона, выделения субсидий на благоустройство сельских территорий, предоставления социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий.

Пресс-служба Правительства Тверской области