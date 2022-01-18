КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМИ



Главное управление МЧС России по Тверской области напоминает о правилах поведения на водных объектах и настоятельно не рекомендует гражданам купаться в несанкционированных купелях.



Принимать участие в купаниях нужно только в специально оборудованных для этого купелях. Не рекомендовано купаться в местах без спасателей и медицинских работников, а также в состоянии алкогольного опьянения, нырять в воду непосредственно со льда.

Особое внимание должно уделяться детям, купание которых не рекомендовано без присмотра родителей или взрослых.

Перед купанием необходимо разогреть тело, к проруби нужно подходить в удобной и нескользкой обуви, окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.

Не следует находиться в проруби более 2 минут во избежание общего переохлаждения организма.

После купания нужно растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Для укрепления иммунитета и во избежание переохлаждения рекомендуется выпить горячий чай.

Важно учитывать погодные условия и не забывать про риски обморожения. К первым признакам обморожения относятся: онемение, чувство покалывания и покраснение поражённого участка кожи. При обморожении нельзя растирать конечности снегом, массировать и греться у приборов отопления или открытого огня. Необходимо согревать поражённые участки постепенно, поместить их под тёплую, но не горячую воду.

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В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.