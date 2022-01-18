В Тверской области оборудуют 53 места для Крещенских купаний

19 января православные верующие отметят праздник Крещения Господня. По традиции в ночь с 18 на 19 января тысячи верующих по всей стране окунаются в проруби – считается, что крещенская вода обладает целебной силой. В 35 муниципальных образованиях Тверской области определено 53 места для проведения купаний. Губернатор Игорь Руденя поставил задачу перед главами муниципальных образований во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции обеспечить безопасность на всех площадках, где будут организованы купели.

Так, в Твери будет оборудована одна купель – на реке Волга выше по течению от пирса Речного вокзала напротив здания ТвГТУ на набережной Афанасия Никитина.

В Калининском районе – две: в деревне Савватьево на реке Орша и в деревне Красново на реке Волга.

В Вышневолоцком городском округе – четыре: в районном центре на реке Цна, в поселках Солнечный (озеро Мстино) и Красномайский (Вышневолоцкое водохранилище), селе Осечно на озере Судомля.

В Осташковском городском округе Крещенские купания пройдут на озере Селигер в Нило-Столобенской пустыни и у Житенного Богородицкого женского монастыря, а также в деревне Кравотынь на реке Кравотынка у Храма Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Непосредственно в крещенскую ночь и днём 19 января на местах будут дежурить сотрудники полиции, МЧС, медицинский персонал, представители органов местного самоуправления.

Гражданам рекомендуется ответственно отнестись к мерам безопасности при проведении омовения в открытых водоемах, не купаться в несанкционированных и необустроенных для этих целей местах.

Также жителям региона необходимо учитывать погодные условия и не забывать про риски обморожения.

Пресс-служба Правительства Тверской области