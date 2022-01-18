Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 18 января 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 232 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 91 547 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки – 208 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 618 545 человек, в том числе за сутки – 2330 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 492 218, в том числе за последние сутки их проведено 3 605.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 102 440 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 423 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 36 067

Конаковский район 7766

Ржев 5739

Калининский район 4662

Вышневолоцкий городской округ 3986

Торжок 3505

Кимры 2931

Бежецкий район 2402

Кашинский городской округ 2353

Бологовский район 2349

Осташковский городской округ 2114

Старицкий район 2106

Калязинский район 2038

Лихославльский район 1953

Нелидовский городской округ 1747

Максатихинский район 1513

Торопецкий район 1385

Западнодвинский муниципальный округ 1350

Оленинский муниципальный округ 1185

Рамешковский район 1174

Торжокский район 1150

Кувшиновский район 1145

Весьегонский муниципальный округ 1139

Зубцовский район 1014

Андреапольский муниципальный округ 938

Селижаровский муниципальный округ 865

Ржевский район 857

Спировский район 803

Кесовогорский район 680

Краснохолмский муниципальный округ 679

Пеновский муниципальный округ 628

Сонковский район 616

ЗАТО Озёрный 610

Кимрский район 567

Бельский район 520

Сандовский муниципальный округ 514

Фировский район 497

Молоковский район 290

Лесной муниципальный округ 285

Жарковский район 284

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области