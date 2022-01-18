Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 18 января 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 232 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 91 547 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки – 208 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 618 545 человек, в том числе за сутки – 2330 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 492 218, в том числе за последние сутки их проведено 3 605.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 102 440 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 423 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 36 067
Конаковский район 7766
Ржев 5739
Калининский район 4662
Вышневолоцкий городской округ 3986
Торжок 3505
Кимры 2931
Бежецкий район 2402
Кашинский городской округ 2353
Бологовский район 2349
Осташковский городской округ 2114
Старицкий район 2106
Калязинский район 2038
Лихославльский район 1953
Нелидовский городской округ 1747
Максатихинский район 1513
Торопецкий район 1385
Западнодвинский муниципальный округ 1350
Оленинский муниципальный округ 1185
Рамешковский район 1174
Торжокский район 1150
Кувшиновский район 1145
Весьегонский муниципальный округ 1139
Зубцовский район 1014
Андреапольский муниципальный округ 938
Селижаровский муниципальный округ 865
Ржевский район 857
Спировский район 803
Кесовогорский район 680
Краснохолмский муниципальный округ 679
Пеновский муниципальный округ 628
Сонковский район 616
ЗАТО Озёрный 610
Кимрский район 567
Бельский район 520
Сандовский муниципальный округ 514
Фировский район 497
Молоковский район 290
Лесной муниципальный округ 285
Жарковский район 284
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области