В преддверии четвертого дня рождения детский технопарк «Кванториум» приглашает желающих принять участие во флешмобе

20 января детский технопарк «Кванториум» отметит свой четвертый день рождения. В преддверии праздника учебный центр запускает флешмоб, в котором могут принять участие не только воспитанники технопарка, но и их родители.

В рамках флешмоба нужно снять короткое видео с четырьмя словами о том, что такое «Кванториум». Оно должно быть записано в горизонтальном формате, а его длительность – не превышать 10 секунд. Кроме того, в ролике должен присутствовать элемент технопарка – фирменный мерч, заставка на компьютере с эмблемой или другое. Свое видео необходимо отправить по электронному адресу: maria@kvantorium69.ru.

В честь дня рождения 20 января в «Кванториуме» пройдет торжественное мероприятие, посвященное созданию регионального детского центра.

«Наша задача – обеспечить образование детей в современном формате и в городах, и в сельской местности. Проект «Кванториум» даёт возможность не просто увидеть современные технологии на картинке, но и научиться их применять на практике», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Первый детский технопарк «Кванториум» открылся в Твери в 2018 году на базе Тверского областного Центра юных техников. Здесь проходят занятия для тверских школьников в возрасте от 12 до 17 лет.

За четыре года в технопарке «Кванториум» инженерные навыки, программирование и робототехнику смогли освоить более 6 тысяч школьников Тверской области. Порядка 50 тысяч детей и взрослых приняли участие в различных акциях, лекциях, мастер-классах и мероприятиях, популяризирующих науку и информационные технологии.

В «Кванториуме» продолжает работать региональная площадка Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+. Каждую осень для жителей Твери организуются соревнования и конкурсы. Аудитория фестиваля науки NAUKA 0+ уже преодолела пятитысячный рубеж.

Проекты воспитанников технопарка ежегодно привлекают все больше внимания специалистов различных областей. Устройства и инновационные разработки, созданные и спроектированные учениками «Кванториума», уже высоко оценили партнёры технопарка – ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ООО «Accenture», АО «Диэлектрические кабельные системы», ПАО «Сбербанк», ЦМИТ «Технополис», ОП «ТверьАтомЭнергосбыт».

Проекты тверских кванторианцев неоднократно побеждали во всероссийских соревнованиях, участвовали в международном соревновании инженерных команд.

В 2019 году тверской «Кванториум» занял первое место среди 110 детских технопарков России в рейтинге Федерального оператора сети детских технопарков.

По инициативе Губернатора в регионе реализуется образовательный проект «Нас пригласили в Кванториум», в котором принимают участие ученики 7-х классов. Мероприятие проводится в формате квеста: ребята знакомятся с миром современных технологий, виртуальной и дополненной реальностью, учатся управлять роботами и квадрокоптерами, работать 3D-ручками.

В рамках национального проекта «Образование» в регионе создаётся сеть лабораторий детского технопарка «Кванториум». При областной поддержке школы приобретают современное оборудование – 3D принтеры, компьютеры, а также мебель и необходимую для учебы технику.

Пресс-служба Правительства Тверской области