В новогодние каникулы в Тверской области особой популярностью у гостей пользовались объекты эко-туризма и исторические достопримечательности

В Тверской области подвели итоги новогодних праздников в части туристической привлекательности объектов. По экспертной оценке, выросла заполняемость загородных отелей региона, она составила в среднем 86%. Всего в загородных комплексах и городских отелях Тверской области отдохнули 207 тысяч человек.

«Для нашего региона туристическая индустрия является значимым направлением экономики, – считает Губернатор Игорь Руденя. – У нас огромное количество исторических памятников, мы обладаем богатыми природными ресурсами. Преимуществами территории является разветвленная дорожная инфраструктура, близость к мегаполисам страны. Эти факторы должны быть максимально использованы для развития нашего потенциала в турсекторе. Кроме того, туриндустрия – это занятость коренного населения, развитие малого и среднего бизнеса».

В основном регион принимал гостей из Москвы и соседних областей. Также на объектах эко-туризма и агрофермах отметили возросший интерес у самих жителей региона к поездкам по Тверской области, увеличился спрос на организованные однодневные и двухдневные туры.

Самыми посещаемыми туристическими объектами стали локации в Твери, Торжке, Лихославле, Ржеве, Старице, Калязине и Кашине.

Императорский дворец в Твери посетили около 7 тысяч человек. На оленью ферму в деревне Сергеевка в каникулы приехало около 4 тысяч гостей, эко-лэнд «Чукавино» посетили порядка 3 тысяч человек.

Традиционно популярностью пользовался Торжок. По данным Всероссийского историко-этнографического музея, в новогодние каникулы в гостинице Дарьи Пожарской, музейных рядах, Новоторжском кремле и других объектах города побывали более 4 тысяч человек.

По статистике, свыше половины туристов, посетивших Калязин летом, возвращаются в город зимой, чтобы увидеть колокольню и пройтись к достопримечательности по льду. По оценке туроператора «Пилигрим», город посетило более 3 тысяч человек.

В музейно-этнографическом комплексе «Василёво» побывало свыше 2 тысяч человек, в усадьбе Берново – 1,6 тысячи гостей. В целом, объекты Тверского государственного объединенного музея, в который входит 31 филиал: краеведческие, музыкальные, мемориальные, этнографические, архитектурные, природные и военно-исторические музеи – посетило почти 18 тысяч человек.

Согласно поисковым запросам Яндекс, в Тверской области пользовались популярностью и событийные мероприятия – программы «В гостях у тверских карел», в резиденции Бабы Яги в Калязине, на оленьей ферме «Судимиръ».

Популярные travel-блогеры сделали более 10 публикаций о зимних каникулах в Тверской области, свыше 50 тысяч просмотров на youtube-канале собрал зимний ролик «Ирония Судьбы. Тверская область». Общий охват публикаций в новогодние каникулы в социальных сетях составил порядка 300 тысяч пользователей.

Пресс-служба Правительства Тверской области