В Тверской области продолжаются показы на большой сцене спектакля «Двенадцать месяцев» детской театральной студии «Теремок»

В Тверской области продолжаются показы на большой сцене Рождественского спектакля «Двенадцать месяцев» театральной студии «Теремок» из Тверской епархиальной православной школы во имя святителя Тихона Задонского. 17 и 18 января юные артисты выступают на сцене областного Дома народного творчества.

Спектакль демонстрируется на большой сцене по инициативе Губернатора Игоря Рудени, который посмотрел представление на Рождественской ёлке в школе 7 января.

«Ваша школа представила замечательную постановку. Попросим вас в ближайшие месяцы показать спектакль в драматическом и других театрах области, чтобы все увидели, что могут наши дети», – отметил тогда Игорь Руденя.

12 января «Двенадцать месяцев» от студии «Теремок» представили в Тверском академическом театре драмы. Гостями показа стали глава региона, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, главы муниципалитетов Верхневолжья.

В 2022 году театральной студии «Теремок» исполняется 10 лет. За это время школьный театр приобрел собственный репертуар, опыт успешных постановок и гастролей. Среди достижений студии – многочисленные победы и призовые места в престижных творческих конкурсах. Очередную награду студия получила в декабре 2021 года – диплом лауреата 2 степени Международного конкурса искусств «Symphony of Taletnts» (Симфония талантов) в Италии.

В 2021 году школа получила областную поддержку на реализацию социального проекта «Детский театр – играем, учимся, растём».

Пресс-служба Правительства Тверской области