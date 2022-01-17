В Тверской области в Фировской ЦРБ заработал новый современный флюорограф

Новый флюорограф начал работу в Фировской центральной районной больнице. О необходимости приобретения аппарата шла речь на одной из рабочих встреч Губернатора Игоря Рудени с главой муниципального образования. Флюорограф закуплен при финансовой поддержке областного Правительства.

«Для Тверской области формирование современной, эффективной и доступной системы медицинской помощи населению на всей территории региона является приоритетом в социальной политике,–считает Губернатор Игорь Руденя. – Большое внимание в работе по повышению качества медпомощи уделяется укреплению материально-технической базы учреждений».

Врачи Фировской ЦРБ отмечают: благодаря новому флюорографу специалисты получают снимки высокого качества. Кроме того, у медиков есть возможность передавать данные о пациентах в режиме онлайн в другие учреждения здравоохранения.

В 2022 году в Тверской области запланировано приобретение медицинской техники по приоритетным в медицине направлениям.

Предусмотрена закупка оборудования для центра амбулаторной онкологической помощи, который откроется в 2022 году на базе Ржевской ЦРБ. Будет продолжено оснащение областного клинического онкологического диспансера, в том числе установка аппарата брахитерапии и линейного ускорителя в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

По проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» запланировано приобретение медтехники для сосудистых центров: ангиограф для первичного сосудистого отделения в Ржеве, операционный микроскоп для областной клинической больницы и другое оборудование.

Тверской области на 2022 год также выделены федеральные средства на оснащение инфекционных госпиталей для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией.





Пресс-служба Правительства Тверской области