Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 17 января 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 233 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 91 339 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки – 253 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 616 184 человека, в том числе за сутки – 506 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 488 613, в том числе за последние сутки их проведено 1271.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 102 208 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 418 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 35 984

Конаковский район 7745

Ржев 5728

Калининский район 4645

Вышневолоцкий городской округ 3984

Торжок 3503

Кимры 2926

Бежецкий район 2394

Кашинский городской округ 2353

Бологовский район 2342

Осташковский городской округ 2111

Старицкий район 2104

Калязинский район 2031

Лихославльский район 1949

Нелидовский городской округ 1744

Максатихинский район 1510

Торопецкий район 1382

Западнодвинский муниципальный округ 1348

Оленинский муниципальный округ 1185

Рамешковский район 1169

Торжокский район 1145

Кувшиновский район 1140

Весьегонский муниципальный округ 1135

Зубцовский район 1008

Андреапольский муниципальный округ 934

Селижаровский муниципальный округ 865

Ржевский район 857

Спировский район 802

Кесовогорский район 676

Краснохолмский муниципальный округ 676

Пеновский муниципальный округ 628

Сонковский район 615

ЗАТО Озёрный 610

Кимрский район 566

Бельский район 520

Сандовский муниципальный округ 514

Фировский район 497

Молоковский район 285

Лесной муниципальный округ 283

Жарковский район 281

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области