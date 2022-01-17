Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 17 января 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 233 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 91 339 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки – 253 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 616 184 человека, в том числе за сутки – 506 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 488 613, в том числе за последние сутки их проведено 1271.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 102 208 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 418 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 35 984
Конаковский район 7745
Ржев 5728
Калининский район 4645
Вышневолоцкий городской округ 3984
Торжок 3503
Кимры 2926
Бежецкий район 2394
Кашинский городской округ 2353
Бологовский район 2342
Осташковский городской округ 2111
Старицкий район 2104
Калязинский район 2031
Лихославльский район 1949
Нелидовский городской округ 1744
Максатихинский район 1510
Торопецкий район 1382
Западнодвинский муниципальный округ 1348
Оленинский муниципальный округ 1185
Рамешковский район 1169
Торжокский район 1145
Кувшиновский район 1140
Весьегонский муниципальный округ 1135
Зубцовский район 1008
Андреапольский муниципальный округ 934
Селижаровский муниципальный округ 865
Ржевский район 857
Спировский район 802
Кесовогорский район 676
Краснохолмский муниципальный округ 676
Пеновский муниципальный округ 628
Сонковский район 615
ЗАТО Озёрный 610
Кимрский район 566
Бельский район 520
Сандовский муниципальный округ 514
Фировский район 497
Молоковский район 285
Лесной муниципальный округ 283
Жарковский район 281
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области