12 НКО Тверской области стали победителями первого в этом году конкурса Фонда президентских грантов

12 некоммерческих организаций Тверской области стали победителями первого в 2022 году конкурса Фонда президентских грантов. Поддержку получили инициативы, направленные на поддержку семьи и детства, охрану здоровья и пропаганду здорового образа жизни, сохранение исторической памяти и культурного наследия, социальную поддержку граждан. Общая сумма на реализацию грантов в регионе составила более 23,8 млн рублей.

Активность некоммерческих организаций Тверской области неоднократно отмечал Губернатор Игорь Руденя.

«Наши НКО делают очень нужную и полезную работу, – считает Игорь Руденя. – Она ведется по направлениям социальной защиты, поддержки населения, образования, патриотического воспитания и многим другим».

Благотворительному центру «Добро» предоставят грант на организацию и проведение лекций, семинаров, мастер-классов, развивающих и игровых мероприятий военно-патриотической направленности среди школьников 10-11 классов, студентов из разных регионов России на базе лектория Военно-патриотического лагеря им. Ф.М. Охлопкова в Ржевском районе. Военно-патриотический лагерь имени Фёдора Матвеевича Охлопкова был открыт в августе 2020 года по инициативе руководства Республики Саха (Якутия) при поддержке Правительства Тверской области.

Тверское библиотечное общество получит грант на реализацию проекта «Наследники», направленного на приобщение молодежи к проблемам сохранения историко-культурного наследия и повышение интереса школьников и студентов Верхневолжья к историко-культурным объектам. Для участников проекта будут организованы экскурсии, лекции, выставки.

Выделен грант Центру развития и поддержки творческих проектов «Формула успеха» на проект «Творческая лаборатория». Для студентов колледжей и вузов Твери будут проводить мастер-классы по созданию сценического русского народного костюма и головных уборов, по хореографии русского танца.

Поддержан проект Ржевской Покровской старообрядческой общины, направленный на изучение, обеспечение сохранности и популяризацию книжных памятников XVII–XX веков.

Среди победителей конкурса - проект центра «Сельская церковь». Грант станет вкладом в сохранение восьми сельских храмов, расположенных в северо-восточных районах Тверской области.

Кроме того, будет реализован проект «Летопись храмов Верхневолжья: возрождаем для потомков», в рамках которого создадут интерактивную карту храмов. Она, помимо нанесения на неё географических GPS-координат, будет включать историческое и архитектурное описание каждого обследуемого храма, фото- и видеоматериалы. Созданные карты помогут выявить наиболее значимые и первостепенно важные для сохранения объекты, разработать рекомендации по проведению противоаварийных работ. Проект будет реализован в Старицком и Кимрском районах.

Поддержан проект «Нянюшка», в рамках которого при Соборе в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» в городе Твери создадут службу квалифицированных нянь для оказания помощи семьям с маленькими детьми, нуждающимися в таких услугах.

Инициативу по возрождению службы милосердия реализует Тверское отделение Российского Красного Креста. Предполагается увеличение количества обслуживаемых на дому маломобильных одиноко проживающих граждан с особенностями здоровья и пожилых людей, открытие пункта проката технических средств реабилитации.

На популяризацию соревнований по велоориентированию и рогейну среди велосипедистов-любителей Тверской области и соседних регионов направлен проект «Курс Авантюриста» от клуба «ВелоТверь».

В Нелидовском городском округе Ассоциация по сохранению культурного наследия «Русская деревня» при поддержке гранта намерена реализовать проект по борьбе с борщевиком,

В Торопецком районе общественная спортивная организация по развитию карате киокусинкай «Белые тигры» реализует проект по организации бесплатных занятий этим видом спорта для детей.

Также поддержан комплексный социальный проект «Наша дружная семья – здоровье и счастье для тебя», направленный на оказание бесплатной реабилитационной помощи совершеннолетним жителям региона, зависимым от запрещенных веществ.

Финансирование поддержанных проектов начнется с 1 февраля.

Пресс-служба Правительства Тверской области