Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» с темой модернизации «Тверьэнерго»

Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с достигнутой договоренностью о начале модернизации «Тверьэнерго». Заявление об этом глава тверского региона сделал, резюмируя результаты встречи с заместителем председателя Правительства РФ Александром Новаком, прошедшей в Москве 13 января. Рейтинг опубликован на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, 13 января на встрече заместителя председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака и губернатора Игоря Рудени особое внимание было уделено электросетевому комплексу Верхневолжья.

«Достигнуты договорённости о старте модернизации «Тверьэнерго». Это важно, поскольку от успешности работы компании зависит и инвестиционный потенциал нашего региона, и устойчивое энергоснабжение населения Тверской области. Дальше будем конструктивно работать с Министерством энергетики, компанией «Россети»», – сказал Игорь Руденя.

Одной из тем встречи также стала газификация населённых пунктов Тверской области.

«Президентом Российской Федерации поставлена задача по ускорению газификации домовладений в населенных пунктах, особенно в тех, куда уже подведен газ. Мы внимательно следим за этой работой. Отмечу, что Тверская область входит в двадцатку лучших регионов по газификации», – сказал Александр Новак.

В Тверской области реализуется подписанная с ПАО «Газпром» программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Как подчеркнул Игорь Руденя, ведутся активные работы по проектированию и строительству газовых сетей.

«Ключевым объектом является газопровод Ржев – Нелидово - Западная Двина – Торопец. Это большой объект и работа проходит на высоком организационном уровне. В целом программа реализуется в очень больших масштабах, видим активное участие граждан в процессах подключения к газовым сетям и важно отметить, что подключение к газу социальных учреждений – это снижение финансовой нагрузки и возможность высвободить финансовые ресурсы по основному целевому назначению», – отметил Игорь Руденя.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.