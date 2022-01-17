В Тверской области прививку против коронавируса сделали свыше 616 тысяч жителей

В Тверской области продолжается вакцинация жителей Верхневолжья против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день прививку сделали 616 184 человека. Более 229 тысяч из вакцинированных граждан – представители старшего поколения. Именно вакцинация позволяет максимально защитить людей пожилого возраста как наиболее уязвимой категории.

В Тверской области действует 57 стационарных вакцинальных пунктов. Кроме того, жителей отдаленных районов и коллективы предприятий обслуживают 66 мобильных вакцинальных бригад.

Без предварительной записи прививку в Твери можно сделать в ТЦ «РИО», на площади Гагарина; в Торговом парке №1, на Октябрьском проспекте; в ТЦ «Рубин», на проспекте Калинина, и ТЦ «Вавилон», в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

В стационарных вакцинальных кабинетах вакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится как без записи, так и по предварительной записи. Записаться на прививку жителям Твери и районов области можно по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов, которые размещены на сайте: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Пресс-служба Правительства Тверской области