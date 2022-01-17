Проект, заявленный от Тверской области, вошёл в число победителей премии «Цифровые вершины»

Проект, заявленный от Тверской области, вошёл в число победителей первой национальной премии IT-проектов «Цифровые Вершины».

Конкурс проводился среди разработчиков IT-инструментов, обеспечивающих повышение эффективности бизнеса, усовершенствование деятельности государственных структур, а также развитие социальных аспектов.

В номинации «Лучшее IT-решение для транспорта» победителем стал проект по разработке цифровой платформы «Датапакс» – это комплексное цифровое решение для общественного транспорта и пассажирской мобильности.

«В Тверской области сосредоточены авторитетные научно-исследовательские институты и производственные объединения, IT-компании, способные предложить практически весь спектр продуктов и услуг. Ежегодный объём регионального рынка IT-технологий составляет около полутора миллиардов рублей. Но возможности Тверской области в этой сфере значительно больше», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Национальная премия за лучшие IT-решения для повышения эффективности бизнеса и государственных структур «Цифровые Вершины» вручается с 2016 года. Она проводится по инициативе Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации под патронатом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В этом году организаторы премии получили рекордное количество заявок - около 800. В финал вышли проекты из 23 регионов. Оценивали финалистов управленцы со всей страны – профильные вице-губернаторы и министры связи и информационных технологий, председатели комитетов и департаментов цифрового развития и руководители цифровой трансформации регионов.

Пресс-служба Правительства Тверской области