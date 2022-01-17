Тверская область вошла в ТОП-10 регионов страны с наиболее высоким индексом стабильности граждан на текущем месте работы

posted by Максим Малахов on пн, 01/17/2022 - 09:59

 

         Служба исследований hh.ru совместно с Главным управлением по труду и занятости населения Тверской области проанализировала ситуацию на рынке труда Верхневолжья. По итогам исследования Тверская область  вошла в ТОП-10 регионов РФ с наиболее высоким индексом стабильности граждан на текущем месте работы.

         В тверском регионе индекс стабильности составил 0,45 пункта, что превышает среднероссийские данные и показатель Центрального федерального округа.

         Как отмечал Губернатор Игорь Руденя по итогам 2021 года, регион преодолел непростую ситуацию в экономике в период пандемии коронавируса и восстановил показатели 2019 года в сфере занятости населения.

         «Работу по развитию рынка труда региона сосредотачиваем на создании новых и развитии имеющихся рабочих мест во внебюджетной сфере», – сказал Игорь Руденя при обсуждении вопроса на одном из заседаний областного Правительства.

         Губернатор также подчеркнул необходимость синхронизировать дальнейшую работу по насыщению рынка труда с системной подготовкой молодых кадров.  

         Сейчас в Тверской области среди самых востребованных профессий – рабочие, персонал для отраслей АПК, обрабатывающих производств, IT, медики и другие специалисты.

        

Пресс-служба Правительства Тверской области