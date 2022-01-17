Тверская область вошла в ТОП-10 регионов страны с наиболее высоким индексом стабильности граждан на текущем месте работы

Служба исследований hh.ru совместно с Главным управлением по труду и занятости населения Тверской области проанализировала ситуацию на рынке труда Верхневолжья. По итогам исследования Тверская область вошла в ТОП-10 регионов РФ с наиболее высоким индексом стабильности граждан на текущем месте работы.

В тверском регионе индекс стабильности составил 0,45 пункта, что превышает среднероссийские данные и показатель Центрального федерального округа.

Как отмечал Губернатор Игорь Руденя по итогам 2021 года, регион преодолел непростую ситуацию в экономике в период пандемии коронавируса и восстановил показатели 2019 года в сфере занятости населения.

«Работу по развитию рынка труда региона сосредотачиваем на создании новых и развитии имеющихся рабочих мест во внебюджетной сфере», – сказал Игорь Руденя при обсуждении вопроса на одном из заседаний областного Правительства.

Губернатор также подчеркнул необходимость синхронизировать дальнейшую работу по насыщению рынка труда с системной подготовкой молодых кадров.

Сейчас в Тверской области среди самых востребованных профессий – рабочие, персонал для отраслей АПК, обрабатывающих производств, IT, медики и другие специалисты.

Пресс-служба Правительства Тверской области