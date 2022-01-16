Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 16 января 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 91 086 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки – 107 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 615 654 человека, в том числе за сутки – 1015 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 487 342, в том числе за последние сутки их проведено 3037.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 101 975 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 418 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 35 895

Конаковский район 7715

Ржев 5715

Калининский район 4628

Вышневолоцкий городской округ 3975

Торжок 3497

Кимры 2922

Бежецкий район 2393

Кашинский городской округ 2349

Бологовский район 2335

Осташковский городской округ 2108

Старицкий район 2100

Калязинский район 2027

Лихославльский район 1946

Нелидовский городской округ 1741

Максатихинский район 1504

Торопецкий район 1382

Западнодвинский муниципальный округ 1348

Оленинский муниципальный округ 1183

Рамешковский район 1166

Кувшиновский район 1140

Весьегонский муниципальный округ 1133

Торжокский район 1142

Зубцовский район 1005

Андреапольский муниципальный округ 930

Селижаровский муниципальный округ 864

Ржевский район 856

Спировский район 801

Кесовогорский район 676

Краснохолмский муниципальный округ 676

Пеновский муниципальный округ 628

Сонковский район 615

ЗАТО Озёрный 606

Кимрский район 564

Бельский район 519

Сандовский муниципальный округ 512

Фировский район 497

Молоковский район 284

Лесной муниципальный округ 283

Жарковский район 281

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области