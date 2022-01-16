Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 16 января 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 91 086 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки – 107 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 615 654 человека, в том числе за сутки – 1015 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 487 342, в том числе за последние сутки их проведено 3037.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 101 975 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 418 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 35 895
Конаковский район 7715
Ржев 5715
Калининский район 4628
Вышневолоцкий городской округ 3975
Торжок 3497
Кимры 2922
Бежецкий район 2393
Кашинский городской округ 2349
Бологовский район 2335
Осташковский городской округ 2108
Старицкий район 2100
Калязинский район 2027
Лихославльский район 1946
Нелидовский городской округ 1741
Максатихинский район 1504
Торопецкий район 1382
Западнодвинский муниципальный округ 1348
Оленинский муниципальный округ 1183
Рамешковский район 1166
Кувшиновский район 1140
Весьегонский муниципальный округ 1133
Торжокский район 1142
Зубцовский район 1005
Андреапольский муниципальный округ 930
Селижаровский муниципальный округ 864
Ржевский район 856
Спировский район 801
Кесовогорский район 676
Краснохолмский муниципальный округ 676
Пеновский муниципальный округ 628
Сонковский район 615
ЗАТО Озёрный 606
Кимрский район 564
Бельский район 519
Сандовский муниципальный округ 512
Фировский район 497
Молоковский район 284
Лесной муниципальный округ 283
Жарковский район 281
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области