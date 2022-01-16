В Тверской области весь январь будут проходить спортивные мероприятия

В Верхневолжье в течение января пройдет ряд крупных спортивных мероприятий. Соревнования и первенства состоятся в Твери, Конаково, Удомле, Торжке, Кимрах, Ржеве и Калининском районе.

«Развитие и популяризация спорта – в числе приоритетов, обозначенных Президентом страны Владимиром Путиным, это часть национального проекта. И сегодня спорт может и должен стать образом жизни большинства людей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В эти выходные в Чуприяновке проходят областные соревнования по лыжным гонкам. Участниками заездов стали мужчины и женщины от 30 лет и старше. Кроме того, в состязании принимают участие ветераны спорта.

29 и 30 января в Гришкино будут определены победители первенства области по лыжным гонкам на призы Заслуженного мастера спорта России Натальи Непряевой.

В областной столице 19 января пройдет игра в рамках первенства ЦФО по хоккею ЮХЛ среди юниоров до 18 лет. На лёд СК «Юбилейный» выйдут команды спортшколы олимпийского резерва по хоккею из Твери и спортшколы «Олимпийский» из Рязани. 23 января в ФОКе «Орбита» во Ржеве будет дан старт Всероссийским соревнованиям юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. Победители регионального этапа представят Тверскую область на федеральном уровне.

С 20 по 22 января в Твери состоятся Чемпионат и первенство области по спортивной акробатике. В них примут участие юниоры от 13 до 19 лет, юноши и девушки от 12 до 18 лет, мальчики и девочки от 8 до 15 лет.

На областном ипподроме 22 января запланированы региональные соревнования по автомобильному спорту «Кубок Верхневолжья» – трековые гонки. Кроме того, на этой же площадке с 22 по 23 января состоится областной Чемпионат по конькобежному спорту.

С 22 января начинается Чемпионат области по баскетболу среди мужчин. Он продлится до мая, а игры будут проходить в Твери, Кимрах, Торжке и Удомле. Стартует и Детская Баскетбольная Лига. С 22 по 23 января поболеть за спортсменов можно будет в СК «Тверичанка».

Также 22-23 января в Торжке определят победителей области по самбо среди юношей и девушек. Первенство области по тхэквондо ВТФ среди юниоров от 15 до 17 лет пройдет во Ржеве с 28 по 29 января. В это же время за звание лучшего спортсмена Верхневолжья по дзюдо в Твери сразятся юниоры, юноши и девушки.

29 января в Торжке пройдет региональный турнир по рукопашному бою, посвященный Дню образования Тверского СОБР. Участниками станут спортсмены всех возрастных категорий.

С 30 января по 2 февраля в СК «Юбилейный» состоится первенство России по конькобежному спорту по шорт-треку. За звание лучших в многоборье и эстафете сразятся молодые спортсмены 16-17 лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области