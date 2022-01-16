Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Андреапольского муниципального округа с 80-й годовщиной освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков

16 января отмечается 80 лет со дня освобождения Андреапольского района от немецко-фашистских захватчиков. С этим событием жителей и руководство муниципального округа поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Этот день напоминает нам о значении событий января 1942 года. Подвиг воинов-освободителей, партизан и подпольщиков, стойкость и самоотдача мирных жителей стали сегодня немеркнущим духовным наследием жителей андреапольской земли. Важно сохранить каждый исторический факт, каждое имя, связанное с событиями тех лет. Самой искренней признательности достойна работа ветеранов, посвященная патриотическому воспитанию андреапольской молодежи», – отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Андреапольская земля была оккупирована немецкой армией с октября 1941 по январь 1942 года. Районный центр освободили бойцы Красной Армии после ожесточённых боев Торопецко-Холмской наступательной операции. С захватчиками сражались и партизанские отряды, созданные в районе.

Пресс-служба Правительства Тверской области