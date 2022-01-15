Игорь Руденя поздравил жителей Селижаровского муниципального округа с Днём освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков

15 января отмечается 80 лет со дня освобождения посёлка Селижарово и Селижаровского района от немецко-фашистских захватчиков. Поздравление жителям и руководству Селижаровского муниципального округа направил Губернатор Игорь Руденя.

«В суровые военные годы от выдержки и стойкости каждого человека зависела судьба родной земли. Люди отдавали все силы, не щадили жизни во имя мирного будущего Отечества. Сколько бы лет ни прошло, мы будем хранить память о героизме освободителей селижаровского края. Желаю всем жителям счастья, здоровья, мира, процветания и добра», – говорится в телеграмме от Игоря Рудени.

По селижаровской земле проходил один из важнейших участков фронта, который преграждал немецкой армии путь к Калинину и Москве.

Районный центр был захвачен 20 октября 1941 года. Большая часть муниципалитета находилась в оккупации в течение 93 дней. За это время фашисты уничтожили сотни населенных пунктов, разорили колхозы.

В декабре началось наступление Красной Армии под Москвой. Войска 4-й ударной армии, выйдя во фланг вражеским частям, вынудили их отступить. 15 января 22-я армия Калининского фронта освободила Селижарово.

Пресс-служба Правительства Тверской области