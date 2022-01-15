Игорь Руденя поздравил жителей Осташковского городского округа с 80-летием освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков

15 января Осташковский городской округ отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Поздравление жителям территории направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Этот день дорог каждому, кто связан с древним селигерским краем. Защитники и освободители сохранили для потомков уникальную красоту вашей малой родины, ее старинные святыни. Мы никогда не забудем о подвиге воинов Красной Армии, партизан и подпольщиков, мирных жителей. Земной поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны. Спасибо вам за счастье жить в свободной стране. Вечная память павшим», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

В 1941-1942 годах Осташковский район имел стратегическое значение как транспортный путь доставки грузов на фронт. Более 100 дней часть территории находилась под фашистской оккупацией. Освобождение района стало важным шагом на пути к Великой Победе.

Пресс-служба Правительства Тверской области