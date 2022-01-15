Жителей и гостей столицы Верхневолжья приглашают на концерт «Рождественская звезда»

15 января 2022 года в 13.00 в музыкально-поэтической гостиной Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» пройдет праздничная концертная программа «Рождественская звезда».

Мероприятие организовано в рамках творческого проекта «Воскресные вечера», который нацелен на привлечение молодежи к православной культуре.

В концерте примут участие народная хоровая академическая капелла под руководством Марины Кирпу, женский народный хор Христорождественского монастыря, настоятель храма Иосифа Волоцкого в поселке Сахарово, протоиерей Геннадий Ульянич, участники молодежных православных клубов Твери.

В программе праздника «Рождественская звезда» - классическая и светская музыка, стихи и рождественские песнопения, инструментальное и акапельное исполнение.

Пресс-служба Правительства Тверской области