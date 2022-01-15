Губернатор Игорь Руденя подчеркнул вклад Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры в решение экологических вопросов, реализацию нацпроекта «Экология»

14 января Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура провела торжественное собрание, посвященное 300-летию создания прокуратуры Российской Федерации. Приветствие участникам мероприятия направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Являясь первой и крупнейшей в нашей стране природоохранной прокуратурой, Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура обеспечивает решение вопросов защиты окружающей среды, соблюдения экологических норм и стандартов. Для тверского региона, где берет начало великая русская река Волга, ваша эффективная деятельность имеет особое значение. Сегодня в Тверской области по национальному проекту «Экология» ведется работа по оздоровлению бассейна реки, сокращению сброса загрязненных сточных вод, восстановлению биологических ресурсов. Природоохранная прокуратура вносит важный вклад в решение значимых государственных задач», – говорится в обращении Игоря Рудени.

Особенностью Волжской прокуратуры является межсубъектовый характер ее деятельности, что позволяет выявлять и давать правовую оценку межрегиональным экологическим проблемам.

В 2021 году волжскими прокурорами пресечено более 20 тыс. нарушений в сфере охраны окружающей среды. Они касаются сброса предприятиями в водоемы неочищенных или недостаточно очищенных вод, незаконного формирования земельных участков в береговой полосе водных объектов, соблюдения законности при реализации мероприятий национального проекта «Экология» и других.

13 января в Твери прошло торжественное мероприятие, посвященное 300-летию прокуратуры России. Участие в нем принял Губернатор Игорь Руденя. Глава региона вручил работникам прокуратуры региональные награды за особые успехи в работе.

Пресс-служба Правительства Тверской области