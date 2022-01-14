Тверь вошла в ТОП-5 популярных городов для новогодних путешествий

Журнал NationalGeographicопубликовал список популярных городов России для семейных путешествий в Новый Год. Одним из интересных туристических направлений названа Тверь. Кроме того, NationalGeographic включил в ТОП-5 городов, заслуживающих внимания, Торжок.

«Интересные мероприятия в туристической жизни региона, новые маршруты, проекты, направленные на сохранение местного колорита и культуры Тверской области позволяют повысить статус территории, привлечь в регион гостей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Помимо областной столицы в новогодние праздники популярным местом у туристов стала Тверская Карелия. В каникулы туристов встречал Йоулупукки –финский Дед Мороз. Гости могли изучить основы «тверского карельского языка», послушать национальные песни, попробовать традиционные открытые пироги-калитки.

Путешествие по Лихославлю можно продолжить на производстве «Керамика из Лихославля», а также в музее «Мармеладная сказка». В селе Толмачи Лихославльского района доступен воссозданный карельский дом, где сохранились аутентичные предметы XIX века и воссоздан быт карельского народа.

Притягивает туристов и отреставрированная колокольня Николаевского собора в Калязине. Кроме того, в городе можно посетить «Улиточную ферму». Для маленьких путешественников город предлагает экскурсию в резиденцию Бабы Яги.

Посетить сказочных персонажей можно и в Кирмском районе, где располагается резиденция Змея Горыныча, а по пути предлагается заехать в краеведческий музей города Кимры – здесь представлена экспозиция «История обуви».

В Зубцовском районе туристов ждет дворянская усадьба Степановское-Волосово.

Конаковский район приглашает на выходные тех, кто ценит гастрономию. Путешественников ждут в селе Едимоново, где в начале 1870-х годов зародилось российское сыроделие – здесь расскажут о производстве сыров и проведут дегустацию.

Прокатиться на ретро-паровозе к озеру Селигер и Нило-Столобенской пустыни можно каждое субботу и воскресенье от Бологое. Во время стоянки поезда проводят бесплатную экскурсию по музею «Старинная станция» Куженкино, где воссоздана обстановка вокзала начала ХХ века.

Тверская область приглашает гостей и на Крещенские праздники. Одним из самых популярных мест Верхневолжья, где можно встретить Крещение, является Нило-Столобенская пустынь – архитектурный ансамбль монастыря среди живописных просторов озера Селигер.

В Торжке туристы могут посетить Новоторжский Борисоглебский монастырь – здесь с колокольни Надвратной церкви монастырского ансамбля открывается незабываемая панорама на старинный Торжок.

Кроме того, для паломников, жителей и гостей региона будут интересны святыни Верхневолжья –Собор Корсунской иконы Божьей Матери в Торопце, Николаевский Клобуков женский монастырь в Кашине, Вознесенский Оршин монастырь в селе Каблуково, Казанский монастырь в Вышнем Волочке, Храм Преображения Господня в селе Красное, Церковь Рождества Богородицы XIV в селе Городня.



Пресс-служба Правительства Тверской области